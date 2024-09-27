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Екоактивісти облили супом картини Ван Гога (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Екоактивісти облили супом картини Ван Гога (відео)
Троє протестувальників вилили суп на картини на виставці «Поети та коханці» в Національній галереї.
скріншот з відео

Однією з картин, на які націлилися протестувальники стала картина Вінсента Ван Гога «Соняшники»

Кліматичні активісти руху Just Stop Oil вкотре облили картини Вінсента Ван Гога. Це сталося через кілька годин після того, як двох активістів засудили до тюремного ув’язнення за попередню акцію протесту проти картин художника. Про це пише BBC.

Троє протестувальників вилили суп на картини на виставці «Поети та коханці» в Національній галереї. Твори мистецтва не постраждали. Однією з картин, на які націлилися протестувальники стала картина Вінсента Ван Гога «Соняшники».

На сторінці екоруху Just Stop Oil опублікували відео інциденту, там можна почути, як активісти аргументують свій вчинок. «Є люди у в’язниці за те, що вимагають припинити видобування нафти та газу, що зараз є політикою уряду після постійних, підривних дій, незліченних заголовків, і викликаний цим політичний тиск».

Протестувальників затримали правоохоронці.

Нагадаємо, у Великій Британії винесли вирок активісткам руху Just Stop Oil. У 2022 році вони облили супом картину Вінсента Ван Гога «Соняшники» в Національній галереї в Лондоні. Обох засудили до увʼязнення.

До слова, екоактивістки вирішили в оригінальний спосіб провести протести у одному з музеїв Стокгольму, і розмазали фарбу по картині французького художника Клода Моне «Сад художника у Живерні», що у  місцевому Національному музеї.

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Теги: картина вистава активісти екологія клімат

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