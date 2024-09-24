Пожежі на Київщині: який стан повітря у столиці станом на ранок 24 вересня

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 24 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 54 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 80.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –40.1 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –60.2 мкг/м3;

Діоксид азоту – 76.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 8.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 1548.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 6.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 188.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 48 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 112.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –36.5 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –72.3 мкг/м3;

Діоксид азоту – 108.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 14 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 2354.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 3.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 428.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 56 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 64 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –35.9 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –50.2 мкг/м3;

Діоксид азоту – 47.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 6.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 654.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 2.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 67.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 56.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –23.7 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 42.9 мкг/м3;

Діоксид азоту – 61.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 16.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 475.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 71.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Бензол – 11.7 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

Оксид азоту – 6.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.095 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 49 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 49.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –29.5 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –39.2 мкг/м3;

Діоксид азоту – 28.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 7.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 920.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 2.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Бензол – 0.3 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

Оксид азоту – 84.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.12 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 75 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 97.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –49.1 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –77.4 мкг/м3;

Оксид вуглецю – 704.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Діоксид сірки – 4.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Діоксид азоту – 82.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Оксид азоту – 64.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 63 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 92.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –45.3 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –71.2 мкг/м3;

Озон – 2.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 1070.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Діоксид сірки – 9.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Діоксид азоту – 61 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Сірководень – 2.6 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

Оксид азоту – 135 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.102 мкЗв/год.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря через пожежі в екосистемах. Наразі їх осередки в регіоні загасили. За результатами із автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у цих районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. Радіаційний рівень відповідає природному фону.

20 вересня Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі.