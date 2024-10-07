Який стан повітря у столиці: екологи проаналізували вміст шкідливих речовин

У всіх районах міста низький рівень забрудненості повітря

Станом на 08:00 7 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 5 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 2.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –1.6 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –2.2 мкг/м3;

Діоксид азоту – 9.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – дані станом на 08:00 відсутні;

Оксид вуглецю – 379.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 14.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 3.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

Радіаційний фон становить 0.123 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 6 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 2.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –1.5 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –2.3 мкг/м3;

Діоксид азоту – 7.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – дані станом на 08:00 відсутні;

Оксид вуглецю – 334.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 18.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 2.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

Радіаційний фон становить 0.132 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 7 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 5.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –2.9 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –4.1 мкг/м3;

Діоксид азоту – 19.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 0.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 401.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 10.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 12.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

Радіаційний фон становить 0.134 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 8 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –2.6 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –3.7 мкг/м3;

Діоксид азоту – 23.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 1.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 584 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Бензол – 0.8 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

Оксид азоту – 39.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 5 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 5.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –1.7 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –3.5 мкг/м3;

Діоксид азоту – 20.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 6.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 460.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 13.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

Оксид азоту – 22 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

Радіаційний фон становить 0.135 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 8 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 4.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –2.8 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –2.9 мкг/м3;

Оксид вуглецю – 407.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Діоксид сірки – 5.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Діоксид азоту – 24.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Оксид азоту – 11.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

Радіаційний фон становить 0.124 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 5 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 9.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –5 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –6.4 мкг/м3;

Озон – 3.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 553.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Діоксид сірки – 122.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Діоксид азоту – 22.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Сірководень – 2.9 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

Оксид азоту – 39.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

Нагадаємо, у Києві та Київській області 7 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями, а вночі буде помірний дощ. Температура повітря коливатиметься в межах +7...+16°С.