Ізраїль завдав серію авіаударів по південних районах Бейрута (відео)

Удари завдали серйозних пошкоджень, але аеропорт Бейрута продовжує працювати

У суботу, 6 жовтня, ізраїльські військові завдали п'ять авіаударів по південних околицях Бейрута. Офіційні ліванські ЗМІ повідомили, що чотири з них були «дуже жорстокими». За даними національного інформаційного агентства Лівану, удари були здійснені по південних передмістях Бейрута та району Чвейфат. До місця події терміново вирушили машини швидкої допомоги. Про це повідомляє The Guardian.

Кореспонденти AFP у Бейруті повідомили про кілька потужних вибухів. Відеозаписи з місця подій показують клуби диму, що здіймаються з місць влучань, причому один з ударів спричинив утворення вогняної кулі, яка піднялася в повітря, а густий дим огорнув цільові райони.

Попри авіаудари, національне інформаційне агентство Лівану повідомило, що аеропорт у Бейруті, єдиний міжнародний аеропорт країни, продовжує працювати у звичайному режимі, і авіасполучення не було перервано.

На цей час інформація про жертви або постраждалих внаслідок ударів уточнюється.

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