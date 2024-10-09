У Брянській області в повітря злетів склад ГРАУ – соцмережі

У регіональних каналах Брянщини та соціальних мережах повідомляється про вибухи на 67-му складі ГРАУ

Як повідомляють пабліки та регіональні Telegram-канали Брянської області, сьогодні вночі безпілотники атакували 67 склад Грау на территорії Росії у місті Карачев. Повідомляється про вибухи, а місцеві жителі завантажують в мережу відео- та фотопідтвердження.

Місцеві канали та користувачі повідомляють, що склад був атакований дванадцяться безпілотниками саморобного типу. Також губернатор Брянської області запевнив, що всі цілі збила система ППО, проте, як видно на відео, пожежа на складі вирує достатньо серйозна.

💥Арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області злетів у повітря



Увага! У відео використовується типична оркська мова pic.twitter.com/Wrukwbhyyl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 9, 2024

Поки немає офіційної інформації та підтвердження про успішну атаку безпілотників.

Ще відео з Брянської області, де у повітря злетів склад боєприпасів pic.twitter.com/TbiiX6llB8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 9, 2024

Арсенал ГРАУ – Головне ракетно-артилерійське управління міністерства оборони РФ.

З початку війни з Україною українські дрони активно знищують склади ГРАУ, завдаючи ударів по критичних об'єктах. Ці дії спрямовані на зменшення військових можливостей Росії, що призводить до значних втрат у боєприпасах та техніці.

Нагадаємо, Міноборони РФ стверджувало, що в ніч на 1 вересня російські області атакували 158 безпілотників. У той час як у соцмережах ширяться численні відео з пожежами в кількох областях Росії, ворог традиційно звітує про збиття всіх дронів.

До слова, в ніч на 1 вересня один із безпілотників атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську районну електростанцію. Також у Москві після атаки дронів виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Російська сторона стверджує, що падіння збитого дрона призвело до займання і пошкодило окреме технічне приміщення Московського НПЗ.