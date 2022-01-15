У Києві без води лишилось вісім вулиць
Люди залишилися без води щонайменше на добу
Води немає за такими адресами:
- вулиця Герцена, 7, 10, 12 (Шевченківський район);
- вулиця Деревлянська, 2/6 (Шевченківський район);
- вулиця Юрія Іллєнка, 22, 2 (Шевченківський район);
- вулиця Нижньоюрківська, 8-А (Подільський район);
- проспект Петра Григоренка 5-А (Дарницький район);
- вулиця Лісорубна, 14, 16, 18, 20 (Святошинський район);
- бульвар Вацлава Гавела, 5 (Солом'янський район);
- вулиця Героїв Севастополя, 17, 17-А, 17-Б, 17-В, 19 (Солом'янський район).
Орієнтовний термін виконання ремонтних робіт - 1 доба.
Крім того, на розі вулиць Північно-Сирецька і Білицька утворився провал глибиною півтора метра і шириною 10 на 7 метрів, через пошкодження водопровідної мережі. Витік локалізовано, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
«При обстеженні провалу (10 м х 7 м гл. 1,5 м) виявлено пошкодження на водопровідній мережі діаметром 300 мм, виток локалізовано, всі абоненти з водою», – йдеться в повідомленні.
Місце аварії огороджено комунальниками. Наразі виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Комунальники розбирають асфальт, який провалився.