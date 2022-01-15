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    У Києві без води лишилось вісім вулиць

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    У Києві відразу на восьми вулицях перекрили воду - У Києві без води лишилось вісім вулиць
    У Києві відразу на восьми вулицях перекрили воду
    фото ілюстраційне

    Люди залишилися без води щонайменше на добу

    14 січня багатоповерхівки на восьми вулицях Києва залишилися без гарячої та холодної води. Всього відключені від води 18 будинків, повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Води немає за такими адресами:

    • вулиця Герцена, 7, 10, 12 (Шевченківський район);
    • вулиця Деревлянська, 2/6 (Шевченківський район);
    • вулиця Юрія Іллєнка, 22, 2 (Шевченківський район);
    • вулиця Нижньоюрківська, 8-А (Подільський район);
    • проспект Петра Григоренка 5-А (Дарницький район);
    • вулиця Лісорубна, 14, 16, 18, 20 (Святошинський район);
    • бульвар Вацлава Гавела, 5 (Солом'янський район);
    • вулиця Героїв Севастополя, 17, 17-А, 17-Б, 17-В, 19 (Солом'янський район).

    Орієнтовний термін виконання ремонтних робіт - 1 доба.

    Крім того, на розі вулиць Північно-Сирецька і Білицька утворився провал глибиною півтора метра і шириною 10 на 7 метрів, через пошкодження водопровідної мережі. Витік локалізовано, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

    «При обстеженні провалу (10 м х 7 м гл. 1,5 м) виявлено пошкодження на водопровідній мережі діаметром 300 мм, виток локалізовано, всі абоненти з водою», – йдеться в повідомленні.

    Місце аварії огороджено комунальниками. Наразі виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Комунальники розбирають асфальт, який провалився.

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    Теги: Київ вода Київводоканал вулиця
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    У Києві без води лишилось вісім вулиць