Канапа в туалеті й власна сауна: яку квартиру в Києві можна купити за $1 млн (фото)

В інтер’єрі помешкання багато каменю, плитки та дерева

У центрі Києва виставлена на продаж трирівнева квартира в стилі італійського ренесансу за $1 млн. Відповідне оголошення розміщене на сайті «Благовість».

П'ятикімнатна квартира площею понад 300 кв. м. розташована у центрі столиці, на вул. Велика Житомирська 4в, на четвертому поверсі. Будинок неподалік від станції метро «Золоті Ворота», Софійської площі та Пейзажної алеї. Але при цьому будинок захований від дороги. Як зазначається в оголошенні, у помешканні є свій ліфт, кімната для охорони та три паркомісця.

Найцікавіше у нерухомості – її дизайн. Адже квартира, за словами авторів оголошення, виконана у «дусі італійського ренесансу».

«Дух італійського ренесансу в центрі Києва! На продаж виставлено трирівневий палаццо, просочений духом італійського відродження: ренесансне велич пропорцій, витонченість деталей, гармонійне присутність антикварних меблів», – зазначається у повідомленні.

Родзинкою помешкання є великий камін, колони у кімнатах, як в середньовічному замку та незвичайна мансардна стеля, оббита темним деревом.

В інтер’єрі багато каменю, плитки та дерева, що характерно на старих італійських домівок. Із незвичних елементів дизайну – канапа у ванній кімнаті. А також для зручностей господарів у квартирі є міні-сауна.

Раніше ми писали, що у Києві за $4,4 млн пропонують квартиру з власним ліфтом та позолотою.

Нагадаємо, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.