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    Дерева вивертає з корінням: буревій наробив лиха в Києві (фото)

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    Дерево вивернуло з корінням - Дерева вивертає з корінням: буревій наробив лиха в Києві (фото)
    Дерево вивернуло з корінням
    фото: Марина Сингаївська/Facebook

    Буревій повалив дерево на дитячу поліклініку в Києві

    У п’ятницю, 14 січня, сильний вітер повалив старе дерево біля дитячої поліклініки на вулиці Копилівській, 1/7 в Подільському районі Києва. Про це повідомила киянка Марина Сингаївська.

    «Ніхто не постраждав. Але гупнуло сильно», – написала вона на своїй сторінці у Facebook і оприлюднила фото.

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    Дерева вивертає з корінням: буревій наробив лиха в Києві (фото)
    Дерева вивертає з корінням: буревій наробив лиха в Києві (фото)
    Дерева вивертає з корінням: буревій наробив лиха в Києві (фото)
    Дерева вивертає з корінням: буревій наробив лиха в Києві (фото)
    Дерева вивертає з корінням: буревій наробив лиха в Києві (фото)
    Дерева вивертає з корінням: буревій наробив лиха в Києві (фото)
    фото: Марина Сингаївська/Facebook

    Жінка нагадала, що за стан зелених насаджень відповідає балансоутримувач території, тобто - сама поліклініка.

    Але внаслідок штормових поривів вітру можуть впасти і здорові дерева.

    Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.

    Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.

    Теги: Київ вітер негода буревій
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    Дерева вивертає з корінням: буревій наробив лиха в Києві (фото)