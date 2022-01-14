Дерева вивертає з корінням: буревій наробив лиха в Києві (фото)

Буревій повалив дерево на дитячу поліклініку в Києві

У п’ятницю, 14 січня, сильний вітер повалив старе дерево біля дитячої поліклініки на вулиці Копилівській, 1/7 в Подільському районі Києва. Про це повідомила киянка Марина Сингаївська.

«Ніхто не постраждав. Але гупнуло сильно», – написала вона на своїй сторінці у Facebook і оприлюднила фото.

Жінка нагадала, що за стан зелених насаджень відповідає балансоутримувач території, тобто - сама поліклініка.

Але внаслідок штормових поривів вітру можуть впасти і здорові дерева.

Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.

Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.