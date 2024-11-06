У Києві частково буде обмежено рух на вулиці Хрещатик

Дорожники виконуватимуть ремонт оглядового колодязя

У Києві частково обмежили рух транспорту другою смугою на вулиці Хрещатик у напрямку Європейської площі. Заходи триватимуть з 8:30 до 12:00. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За даними пресслужби, дорожники виконуватимуть ремонт оглядового колодязя за адресою: вулиця Хрещатик, 21.

«Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати інформацію при плануванні маршрутів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 4 листопада частково був обмежений рух на перехресті вулиць Гетьмана Павла Полуботка та Якова Гніздовського з проспектом Леоніда Каденюка.