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У Києві частково буде обмежено рух на вулиці Хрещатик

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві частково буде обмежено рух на вулиці Хрещатик
Фото: КМДА

Дорожники виконуватимуть ремонт оглядового колодязя 

У Києві частково обмежили рух транспорту другою смугою на вулиці Хрещатик у напрямку Європейської площі. Заходи триватимуть з 8:30 до 12:00. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За даними пресслужби, дорожники виконуватимуть ремонт оглядового колодязя за адресою: вулиця Хрещатик, 21.

«Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати інформацію при плануванні маршрутів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 4 листопада частково був обмежений рух на перехресті вулиць Гетьмана Павла Полуботка та Якова Гніздовського з проспектом Леоніда Каденюка.

Теги: ремонт вулиця Хрещатик дороги

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