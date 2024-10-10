У центрі столиці пройдуть екскурсії місцями Революції Гідності: розклад

Участь в екскурсіях є безкоштовною, потрібна лише попередня реєстрація

Екскурсії проходитимуть за двома маршрутами – «Ініціативи Майдану» та «Хроніка подій»

Протягом жовтня у центрі столиці пройдуть екскурсії місцями Революції Гідності. Їх організатор Національний музей Революції Гідності, який пропонує гостям та жителям міста разом згадати події 2013-2014 років.

Екскурсії проходитимуть за двома маршрутами – «Ініціативи Майдану» та «Хроніка подій».

12 та 26 жовтня (субота) об 11:00 – «Місцями Революції Гідності. Хроніка подій»

Чудовий спосіб дізнатися про Революцію Гідності – побувати безпосередньо у місцях ключових подій. Ця територія охоплює простір у центрі столиці. Також учасники відвідають Будинок профспілок, де був Штаб національного спротиву. Тут у просторі Інформаційно-виставкового центру Музею Майдану показують оригінальні речі майданівців, світлини й відеохроніку подій.

Маршрут екскурсії пролягає вулицею Михайлівською через майдан Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні, де сталися найтрагічніші події Революції Гідності. Там учасники віддадуть шану полеглим майданівцям і за традицією вдарять у Дзвін Гідності.

На екскурсії розкажуть, як жила територія протесту впродовж 94 днів, ким були Герої Небесної Сотні та чому цей Майдан став першою переможною битвою російсько-української війни.

Локації: Михайлівська площа – Михайлівський собор – майдан Незалежності – Будинок профспілок – вулиця Хрещатик – алея Героїв Небесної Сотні – Дзвін Гідності.

Старт маршруту на Михайлівській площі (біля банера про Героїв Небесної Сотні)

17 та 31 жовтня (четвер) о 16:00 – «Місцями Революції Гідності. Ініціативи Майдану»

Ідучи Хрещатиком до вулиці Михайла Грушевського, учасники дізнаються про внутрішнє облаштування наметового містечка та побут протестувальників: про те, що готували на кухнях Майдану, де лікувалися протестувальники та як обороняли «Територію Гідності».

Окрім того, розкажуть більше про ініціативи майданівців, за допомогою яких вони створили унікальну систему горизонтальних зв’язків. Саме це допомогло забезпечити функціонування наметового містечка та всієї території протесту – від оборони до харчування та надання медичних послуг.

Локації: Київська міська державна адміністрація – вулиця Хрещатик – майдан Незалежності – Будинок профспілок – Європейська площа – вулиця Михайла Грушевського.

Старт маршруту біля КМДА (вул. Хрещатик, 36)

Участь в екскурсіях є безкоштовною, потрібна лише попередня реєстрація (зауважимо, що після реєстрації НЕ приходить підтвердження).

Під час кожної екскурсії можна побачити наметове містечко, барикади та славнозвісну «Йолку» за допомогою технології доповненої реальності – стенди зі спеціальними QR-кодами розміщено вздовж маршруту. А також ознайомитися з партнерською виставкою музею про захисників «Азовсталі» під назвою «Оленівка: квінтесенція жорстокості».

Участь в ексурсії є безкоштовною, потрібна лише попередня реєстрація: https://forms.gle/eBGSV3qCvbezggvn7

Нагадаємо, на вихідних у столичному парку Співоче стартувала тематична виставка квіткових інсталяцій з десятків тисяч хризантем. Головними героями парку стали казкові тролі, що рухаються за допомогою механізмів аніматроніки, а також вітаються з гостями, посміхаються і навіть позують для фото