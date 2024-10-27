Зрадниця Повалій зізналася, за чим у Києві сумує

Зараз прихильниця Путіна живе у приватному будинку в Москві

Скандальна співачка Таїсія Повалій неочікувано порівняла своє колишнє життя в Україні та теперішнє в Москві. Так, у коментарі пропагандистським журналістам зрадниця зізналася, що під час проживання у Києві вона займалася садівництвом. Утім, переїхавши до країни-агресорки, припинила висаджувати рослини, адже там для цього не підходить ґрунт. Тож, тепер замість овочів вона насолоджується спогляданням ялинок.

«У Києві у мене були грядки й непоганий урожай. Тут у нас абсолютно інша ділянка: інша земля, інші рослини. Тут немає такої землі, щоб можна було щось посадити і виростити. Зате в мене на ділянці багато ялинок: повітря чисте, дихається чудово», – сказала Повалій.

Зараз прихильниця Путіна живе у приватному будинку в Москві. Повалій говорить, що майно вона купила в іпотеку вже під час війни. І додала, що виплачуватиме борги менше 10 років.

«Я будинок купила в іпотеку. Зараз регулярно плачу щомісячні платежі. Будинок ми купили вживаний, не новий. У ньому до нас жили люди десять років. Ми нічого не купували особливого, бо вони залишили нам меблі. Ремонт теж не робили. Зараз це не обов'язково. Поки що мені все подобається», – зізналася Повалій.

Як відомо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким запроваджено персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років. У довідковій інформацію про підсанкційну особу сказано, що Повалій мешкає у Москві.

На другому році війни Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Також відомо, що співачка Таїсія Повалій отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року, в День незалежності України. Зрадниця нібито запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.