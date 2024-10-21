У Києві вантажівка вʼїхала в маршрутку в годину пік (відео)
Рух транспорту на ділянці ДТП ускладнений
Сьогодні зранку, 21 жовтня, у Києві сталася моторошна аварія за участі вантажівки та маршрутки. Про це інформує пресслужба поліції Києва.
Як зазначається, на вулиці Вадима Гетьмана вантажівка вʼїхала в маршрутку. Рух транспорту ускладнений. «До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на вулиці Вадима Гетьмана, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – йдеться у повідомленні поліції.
Моторошна ДТП у Києві: вантажівка влетіла у задню частину маршрутки в годину пік
На місці працює поліція та "швидкі". pic.twitter.com/Am6TaCblXy
На місці працює поліція та «швидкі». Відео ДТП з'явилося у мережі.
Нагадаємо, 18 жовтня у Києві на пр-т Академіка Глушкова сталася аварія за участі громадського транспорту. Біля ВДНГ тролейбус в’їхав в автобус та маршрутки, які стояли на зупинці громадського транспорту. Судячи з оприлюднених кадрів, рух на цьому відрізку дороги ускладнений.
Коментарі — 0