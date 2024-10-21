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У Києві вантажівка вʼїхала в маршрутку в годину пік (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві вантажівка вʼїхала в маршрутку в годину пік (відео)
Аварія сталася на вулиці Вадима Гетьмана
фото: пресслужба патрульної поліції

Рух транспорту на ділянці ДТП ускладнений

Сьогодні зранку, 21 жовтня, у Києві сталася моторошна аварія за участі вантажівки та маршрутки. Про це інформує пресслужба поліції Києва. 

Як зазначається, на вулиці Вадима Гетьмана вантажівка вʼїхала в маршрутку. Рух транспорту ускладнений. «До уваги учасників дорожнього руху.  У зв'язку з ДТП на вулиці Вадима Гетьмана, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – йдеться у повідомленні поліції.

На місці працює поліція та «швидкі». Відео ДТП з'явилося у мережі.

Нагадаємо, 18 жовтня у Києві на пр-т Академіка Глушкова сталася аварія за участі громадського транспорту.  Біля ВДНГ тролейбус в’їхав в автобус та маршрутки, які стояли на зупинці громадського транспорту. Судячи з оприлюднених кадрів, рух на цьому відрізку дороги  ускладнений.

Теги: дороги вантажівки аварія поліція автобус відео ДТП

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