Головна Київ Новини
search button user button menu button

Із 1 листопада у столиці починають діяти нові обмеження швидкості: перелік вулиць

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Із 1 листопада у столиці починають діяти нові обмеження швидкості: перелік вулиць
Правила дорожнього руху не змінюються, просто міські дороги переходять на «зимову швидкість»
фото: з відкритих джерел

Обмеження є сезонним та запроваджується щороку з настанням холодів

1 листопада на дорогах українських міст запроваджується "зимовий" швидкісний режим. Дозволена швидкість — до 50 км/год, стосується це також і столиці. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Як зазначається, у Києві також встановлена гранична швидкість на рівні 50 км/год. На восьми ділянках, де в попередній період було дозволено їхати зі швидкістю 80 км/год, фахівці ЦОДРу демонтують 105 дорожніх знаків обмеження швидкості 80.

Йдеться про такі локації:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Зазначимо, це обмеження є сезонним та запроваджується щороку з настанням холодів. Режим швидкості для автомобілів до 50 км/год поширюється на всі вулиці у містах, включаючи ті, де у літній період можна було розганятися до 80 км/год.

Відтак правила дорожнього руху не змінюються, просто міські дороги переходять на «зимову швидкість». Це робиться тому, що з настанням осінньо-зимового періоду підвищується ймовірність виникнення аварій через мокре та слизьке дорожнє полотно, а також часту туманність.

Нагадаємо, в Україні набули чинності нові положення Правил дорожнього руху. Згідно з ними, ближнє світло фар за містом залишилось обов’язковим і після 1 травня. Відповідні зміни до ПДР були внесені постановою Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023 року.

Читайте також:

Теги: Київ дороги автомобіль правила обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчені розвінчують міф про павукові яйця в бананах
Вчені розвінчують міф про павукові яйця в бананах
2 жовтня, 01:00
Місцевому мешканцю повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю
Пістолет, понад сотня набоїв і ножі: поліцейські викрили киянина у збуті зброї
4 жовтня, 15:54
Біля мітингу Трампа поліція затримала чоловіка зі зброєю
Поблизу мітингу Трампа затримали чоловіка з дробовиком та пістолетом
14 жовтня, 00:55
На місцях працюють профільні служби
У Києві невідомі повідомили про замінування податкової та низки держустанов
14 жовтня, 16:12
Міноборони: Військовослужбовці, які залишилися за кордоном, обліковано як таких, що самовільно залишили військові частини
Стало відомо, скільки військових не повернулися з відпочинку за кордоном з 2022 року
14 жовтня, 17:43
Ринкова ціна комплектів освітлення, встановлених у сквері, на момент виконання робіт була в п’ять разів нижчою за зазначену
Продав освітлення для парків Троєщини фірмі дружини: у Києві підприємець вигадав схему заробітку
15 жовтня, 17:09
В Україні стали більше купувати авто
Які найпопулярніші в Україні нові та вживані дизельні авто
22 жовтня, 14:30
Наслідки ворожої атаки на Київщину, 26 жовтня 2024 р.
Від нічної атаки на Київщину загинула жінка, постраждала дитина (фото)
26 жовтня, 08:56
З листопада на дорогах діятиме обмеження швидкості руху
Нові обмеження швидкості руху на дорогах. Що змінилося з листопада
Сьогодні, 07:00

Новини

Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі: наслідки атаки дронів на Київщину
Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі: наслідки атаки дронів на Київщину
Рівень забруднення у межах допустимої норми: яка якість повітря у столиці
Рівень забруднення у межах допустимої норми: яка якість повітря у столиці
Спортсмени із Броварів здобули «золото» на чемпіонаті світу серед юніорів з ушу
Спортсмени із Броварів здобули «золото» на чемпіонаті світу серед юніорів з ушу
В Яготині 62-річний чоловік потрапив під колеса потяга
В Яготині 62-річний чоловік потрапив під колеса потяга
Із 1 листопада у столиці починають діяти нові обмеження швидкості: перелік вулиць
Із 1 листопада у столиці починають діяти нові обмеження швидкості: перелік вулиць
У Києві оголошено І рівень небезпеки: що відбувається з погодою 1 листопада
У Києві оголошено І рівень небезпеки: що відбувається з погодою 1 листопада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
72K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
31K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
8278
«Дефіцит величезний». Нацгвардієць пояснив, скільки ще українців потрібно мобілізувати
5133
Reuters повідомив, на які кроки доведеться піти Кремлю для продовження війни

Новини

Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 05:55
Заміна банкнот та реформа митниці: що змінилося з 1 листопада
Сьогодні, 05:00
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 04:45
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Вчора, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Вчора, 16:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua