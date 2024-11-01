Із 1 листопада у столиці починають діяти нові обмеження швидкості: перелік вулиць

Обмеження є сезонним та запроваджується щороку з настанням холодів

1 листопада на дорогах українських міст запроваджується "зимовий" швидкісний режим. Дозволена швидкість — до 50 км/год, стосується це також і столиці. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Як зазначається, у Києві також встановлена гранична швидкість на рівні 50 км/год. На восьми ділянках, де в попередній період було дозволено їхати зі швидкістю 80 км/год, фахівці ЦОДРу демонтують 105 дорожніх знаків обмеження швидкості 80.

Йдеться про такі локації:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Зазначимо, це обмеження є сезонним та запроваджується щороку з настанням холодів. Режим швидкості для автомобілів до 50 км/год поширюється на всі вулиці у містах, включаючи ті, де у літній період можна було розганятися до 80 км/год.

Відтак правила дорожнього руху не змінюються, просто міські дороги переходять на «зимову швидкість». Це робиться тому, що з настанням осінньо-зимового періоду підвищується ймовірність виникнення аварій через мокре та слизьке дорожнє полотно, а також часту туманність.

Нагадаємо, в Україні набули чинності нові положення Правил дорожнього руху. Згідно з ними, ближнє світло фар за містом залишилось обов’язковим і після 1 травня. Відповідні зміни до ПДР були внесені постановою Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023 року.