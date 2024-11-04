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Протягом дня діятимуть обмеження руху у Деснянському і Дніпровському районах столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Протягом дня діятимуть обмеження руху у Деснянському і Дніпровському районах столиці
фото ілюстративне

Дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття

Сьогодні, 4 листопада, з 8:00 до 18:00, частково буде обмежений рух на перехресті вулиць Гетьмана Павла Полуботка та Якова Гніздовського з проспектом Леоніда Каденюка. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

На цьому перехресті дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Протягом дня діятимуть обмеження руху у Деснянському і Дніпровському районах столиці фото 1

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, на мосту через річку Либідь проспектом Повітряних сил буде обмежено рух транспорту до 14 тонн та швидкістю до 30 км/год. Заборонено рух вантажівок і тролейбусів особливо великої місткості. 

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Теги: Київавтодор обмеження дороги ремонт

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