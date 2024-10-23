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Власник однієї з найбільших мереж АЗС будує в Карпатах «другий Буковель» (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Власник однієї з найбільших мереж АЗС будує в Карпатах «другий Буковель» (фото)
Антонов: Будівництво першої черги вже стартувало
фото: Facebook / Vitalii Antonov

Планується збудувати 25 готелів на 5,5 тис. номерів

ОККО Group розпочала будівництво масштабного проєкту рекреації Львівських Карпат. Як повідомляє співзасновник мережі автозаправних станцій (АЗС) Антонов Віталій – будівництво першої черги вже стартувало.

За його словами, новий всесезонний гірський курорт міжнародного формату GORO Mountain Resort з’явиться біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл, що входять до Славської об'єднаної територіальної громади, Львівської області.

Власник однієї з найбільших мереж АЗС будує в Карпатах «другий Буковель» (фото) фото 1
фото: Facebook / Vitalii Antonov

Проєкт GORO Mountain Resort передбачає:

  1. Загальна площа – майже 1200 га, з яких 360 га заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 га – для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об’єктів;
  2. 41 лижна траса завдовжки 75 км зі 342 га засніження; 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри буде збудовано протягом 15 років;
  3. Перша в Україні та найдовша гондольна канатна дорога (2,8 км) і найдовша лижна траса (3,8 км);
  4. 25 готелів на 5,5 тис. номерів.

Підприємець зауважив, що завершення будівництва першої черги заплановане у 2028-2029 роках.

«Починаємо з Welcome Centre та нижньої станції гондольної канатної дороги. Тут передбачені 10 лижних трас, 50 га засніження та два сучасні крісельні витяги. На території першої черги курорту також побудують п’ять готельних комплексів на 1100+ номерів разом із рекреаційною інфраструктурою», – йдеться у дописі.

Власник однієї з найбільших мереж АЗС будує в Карпатах «другий Буковель» (фото) фото 2
фото: Facebook / Vitalii Antonov

За словами Віталія Антонова, загальні інвестиції у GORO Mountain Resort складають $1,5 млрд. Із яких мережа АЗС планує вкласти $500 млн, а $1 млрд – залучити від інших інвесторів.

«Впевнені, що GORO Mountain Resort стане магнітом не лише для українців, а і для іноземців, буде місцем не лише активного відпочинку, але й оздоровлення та психологічної реабілітації», – додав Антонов.

Нагадаємо, Закарпатська Держекоінспекція у вересні отримала повідомлення про масову вирубку лісу біля дороги на Буковель. Там браконьєри знищили понад 1500 дерев без відповідних дозволів. Завдані збитки становлять 32 млн грн. 

У журналістському розслідуванні йдеться, що за останні 20 років в українській частині Карпат вирубали 161 тис. га лісу – майже 10% усього лісового покрову. 80% цих втрат припадають на лісництва Держлісагентства. Решта підпорядковані міністерствам – Міноборони, Міносвіти чи Мінагрополітики. 

До слова, суд заблокував будівництво курорту Свидовець на Закарпатті в інтересах лісорубів – голова громади.

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Теги: дороги інвестиції будівництво Буковель

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