Ескалатор між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» закрився на ремонт

Працівники метрополітену нагадують пасажирам, що з настанням холодної пори року випадки аварійних зупинок ескалаторів стають частішими через потрапляння особистих речей

Ремонт обладнання має бути завершений до кінця року

У переході між станціями київського метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» триває поетапний капітальний ремонт ескалаторів. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Ремонт обладнання має бути завершений до кінця року.

Фахівці вже відновили роботу ескалатора № 4 та розпочали аналогічний ремонт на ескалаторі № 3. Капітальний ремонт ескалаторів — це обов’язковий захід для забезпечення їх безперебійної роботи. Відповідно до стандартів, такі ремонти проводять орієнтовно кожні 10–12 років або після досягнення пробігу в 150 тисяч кілометрів. У ході робіт ескалатор повністю розбирають, замінюють зношені деталі та виконують інші необхідні технічні заходи.

Працівники метрополітену нагадують пасажирам, що з настанням холодної пори року випадки аварійних зупинок ескалаторів стають частішими через потрапляння особистих речей, таких як шарфи, ремені та подоли довгого одягу, у механізми. У зв’язку з цим пасажирів просять бути уважними й обережно поводитися з речами під час користування ескалаторами.

Нагадаємо, ремонтні роботи в тунелі на Оболонсько-Теремківській гілці метрополітену в Києві повністю завершилися до 10 вересня. Зокрема, рух поїздів між станціями був відновлений 15 вересня.