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У трьох районах Києва пройде демонтаж незаконної реклами: адреси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У трьох районах Києва пройде демонтаж незаконної реклами: адреси
фото ілюстративне

Запланований демонтаж понад 130 рекламних конструкцій

У Києві триває демонтаж незаконної реклами. Цього тижня вивіски прибиратимуть у трьох районах міста. Про це інформує Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Планують демонтувати понад 130 рекламних конструкцій. Роботи триватимуть за такими адресами:

Дарницький район: Харківське шосе (на розі вулиці Володимира Рибака), вулиця Єлизавети Чавдар (біля метро «Харківська»);
Дніпровський район: проспект Павла Тичини (на розі вулиці Юрія Шумського);

Солом’янський район: вулиця Академіка Шалімова (біля парку Відрадний), вулиця Польова (біля вулиці Августина Волошина).

«Продовжуємо роботу з упорядкування публічного простору. Мета – створити комфортне та чисте середовище для жителів та гостей міста», – йдеться у дописі. 

Раніше повідомлялося, що у столиці з'явилася нова версія сервісу для подання повідомлень про розміщення вивіски. Столична влада повідомляє, що  це потрібно було, аби зробити цей процес максимально простим і зрозумілим. 

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Теги: вулиця влада реклама демонтували

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