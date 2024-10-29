У трьох районах Києва пройде демонтаж незаконної реклами: адреси

Запланований демонтаж понад 130 рекламних конструкцій

У Києві триває демонтаж незаконної реклами. Цього тижня вивіски прибиратимуть у трьох районах міста. Про це інформує Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Планують демонтувати понад 130 рекламних конструкцій. Роботи триватимуть за такими адресами:

Дарницький район: Харківське шосе (на розі вулиці Володимира Рибака), вулиця Єлизавети Чавдар (біля метро «Харківська»);

Дніпровський район: проспект Павла Тичини (на розі вулиці Юрія Шумського);

Солом’янський район: вулиця Академіка Шалімова (біля парку Відрадний), вулиця Польова (біля вулиці Августина Волошина).

«Продовжуємо роботу з упорядкування публічного простору. Мета – створити комфортне та чисте середовище для жителів та гостей міста», – йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що у столиці з'явилася нова версія сервісу для подання повідомлень про розміщення вивіски. Столична влада повідомляє, що це потрібно було, аби зробити цей процес максимально простим і зрозумілим.