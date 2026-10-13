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Освітяни Дарниці замовили ремонт двох стадіонів: переплата сягає 7 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Освітяни Дарниці замовили ремонт двох стадіонів: переплата сягає 7 млн грн
Ліцей 261 у Дарницькому районі Києва
фото: «Наші гроші»

Роботи фінансуються з місцевого бюджету в межах Програми економічного і соціального розвитку м. Києва

Управління освіти Дарницької РДА 1 жовтня за результатами тендерів підписало угоди з ТОВ «БК «Атлантікс» на завершення реконструкції стадіонів ліцеїв №261 (вул. Вербицького, 7) та №267 (вул. Вербицького, 7а). Загальна вартість робіт становить 95,84 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро», інформує «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

Деталі реконструкції та фінансування

Реконструкцію спортивних об'єктів мають завершити до кінця 2027 року. На обидвох стадіонах передбачено облаштування:

  • футбольного поля та бігових доріжок;
  • майданчиків для стрибків і вуличних тренажерів;
  • зон для розминки та воркауту.

Проєкти для об’єктів улітку 2026 року розробило ТОВ «Інжинірингове підприємство «Аркон», а позитивні експертні звіти надало ДП «НДІпроектреконструкція». Роботи фінансуються з місцевого бюджету в межах Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки (на підставі розпорядження голови КМДА від 19 січня 2026 року).

Кошти передбачені з місцевого бюджету. Сукупне фінансування обох об’єктів на поточний рік ‒ 19,5 млн грн. Умовами договору передбачена післяплата протягом 120 календарних днів. Договірні ціни тверді та включають 2,39 млн грн та 2,45 млн грн на покриття інфляційних ризиків (тут і далі ціни та суми з ПДВ).

Завищені ціни на матеріали: переплата сягає 7 млн грн

В інформації про ціни на матеріальні ресурси найбільша сума передбачена на поліуретанове зв’язуюче Tetrapur 144 по 720 грн за кг. «Майстерфайбр» продає його по 230 грн за кг, а компанія «ТНП Груп Юкрейн» – по 292 грн за кг, що у два-три рази дешевше.

Щебінь фракції 5-20 мм заклали по 1 860 грн за куб. м та 1 890 грн за куб. м. Фірма «Сердюк індікатів» продає такий за вересневим прайсом по 553 грн за куб. м, «Еxpress-tehbud» ‒ по 804, а «АБ Столичний» ‒ по 1 487 грн за куб. м, що на 20-70% дешевше.

Рядовий пісок врахували по 1 116 грн за куб. м. За даними серпневого моніторингу ДП «НІРІ», середня ціна піску на Київщині складала 535 грн за куб. м. «Сердюк індікатів» продає пісок по 840, 910 грн за куб. м, «Еxpress-tehbud» ‒ по 616, «Гранд Бетон» ‒ по 938 грн за куб. м, що на 15-70% менше.

Отже, тільки на перевірених позиціях переплата на двох об’єктах може сягати 7 млн грн.

Середньомісячна заробітна плата робітника в кошторисах закладена на рівні 42 888 грн, тоді як середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі Києва на порталі Work.ua становить близько 50 000 грн. 

Торги без конкуренції 

ТОВ «БК «Атлантікс» отримало підряди без жодної конкуренції, оскільки більше ніхто не подав заявок на відкриті торги. При цьому тендерна документація містила суворі вимоги до учасників:

  • наявність офісу, складу або виробничої бази;
  • наявність дев’яти типів спеціальної техніки (екскаватори, бульдозери, автокрани, самоскиди тощо);
  • штатні фахівці (керівник, головний інженер, виконроб, кошторисник, штукатур, електрогазозварник тощо) із підтвердженням навчання за 11 нормативними актами з охорони праці;
  • наявність аналогічного виконаного договору та річний дохід за 2025 рік не менше 50% від очікуваної вартості закупівлі.

Що відомо про підрядника та керівництво

Управління освіти Дарницької РДА очолює Євгенія Списовська, а КМДА – Віталій Кличко.

ТОВ «БК «Атлантікс» було зареєстроване у 2017 році в Києві, проте у 2026 році змінило юридичну адресу на Херсон. Власником і керівником фірми є Євген Пасічник із Лиману.

За даними аналітичної системи YouControl:

  • Особа з таким ім’ям раніше очолювала КП «Лиманський «Зеленбуд».
  • Була головою виконкому Лиманської міської організації партії «Наш Край».
  • На останніх місцевих виборах балотувалася до Лиманської міської ради від партії «Слуга Народу».

Загалом із 2019 року ТОВ «БК «Атлантікс» вже отримало державних підрядів на суму 585,84 млн грн.

Найменування (одиниця виміру) Кількість, ліцей №261 Кількість, ліцей №267 Ціна за одиницюз ПДВ Ринок Ймовірна переплата ліцей №261 Ймовірна переплата ліцей №267
Поліуретанове зв’язуюче TETRAPUR 144 (кг) 6082,2 9162,36 720 292 2 603 182 3 921 490
Каучуковий гранулят EPDM 1- 4 мм (кг) 6540 9852 174 160 94 150 141 829
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше (куб. м) 787,727 638,316 1 586 1487 78 300 63 449
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше (куб. м) 628,614 413,784 1 860/1890 1512 218 758 156 410
Пісок природний, рядовий (куб. м) 1033,55 681,414 1 116 938 183 972 121 292
Усього 7 582 831

Нагадаємо, уряд вирішив відкласти частину державних видатків через складну ситуацію з  фінансами та затримку запланованого міжнародного фінансування. За словами  прем’єр-міністра України Сергія Корецького, частина коштів від міжнародних партнерів поки не надійшла, зокрема через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань. За таких умов першочергово фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Раніше Кабмін уже оголошував режим жорсткої економії бюджетних коштів, не пов'язаних із потребами оборони.

До слова, Департамент освіти і науки КМДА роз’яснив, як організовуватимуть навчання в київських школах за тривалих відключень електроенергії, перебоїв із водопостачанням та інших викликів, спричинених війною. Формат роботи кожного закладу залежатиме від безпекової ситуації, технічних можливостей і спроможності забезпечити належні умови для дітей та працівників. 

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Теги: Київ школа реконструкція тендер гроші

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