Уламки дрона впали у Шевченківському районі Києва, горять автівки

Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів пожежі наразі уточнюється

У Шевченківському районі столиці уламки ворожого безпілотника впали на відкриту територію. За попередньою інформацією, на місці події спалахнули автомобілі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

«У Шевченківському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, палають автівки. Екстрені служби прямують на місце», – зазначив Кличко.

Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів пожежі наразі уточнюється.

Раніше у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання ворожого безпілотника в чотириповерхову будівлю магазину. На місці удаоу виявили тіла двох загиблих та двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває

Нагадаємо, внаслідок вечірньої атаки російських ударних безпілотників по Оболонському та Деснянському районах столиці 7 жовтня загинули четверо людей, ще 12 отримали травми. Загалом за минулу добу 7 жовтня внаслідок російської атаки по Києву загинуло шестеро людей, а 21 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості.

До слова, після ворожої атаки на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімального рівня.