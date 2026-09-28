«Я знав кожен куточок цієї будівлі». Залужний відреагував на російський удар по будівлі Академії наук

Ексголовнокомандувач розповів про особливий зв'язок із НАН та повідомив про загибель близьких йому людей

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував російський удар по будівлі Національної академії наук України у Києві. Він розповів, що НАН свого часу стала для нього другим місцем роботи, а внаслідок сьогоднішньої атаки загинули близькі йому люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Залужного.

«Від самого початку служби на посаді головнокомандувача ЗСУ Національна академія наук стала для мене другим місцем роботи. Я знав кожний куточок цієї будівлі, де працював цвіт нашої науки та інтелігенції. І вони мене знали. Сьогодні саме це місце зазнало атаки, а близькі мені люди загинули. Лише тому, що любили свою країну. Варвар, що біснується, наважився використати усі описані і неописані злочини проти людяності. І все це відбувається у 21 столітті, на очах у всього світу.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки безпілотників у середмісті Києва зазнала руйнувань будівля Національної академії наук України. На місці влучання спалахнула пожежа, розпочалася рятувальна операція.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після російського удару рятувальники гасили пожежу та шукали людей, які могли перебувати всередині будівлі.

«Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені», – повідомив глава держави.

За словами Зеленського, під час цієї атаки російські війська завдали ударів і по інших цивільних та господарських об'єктах у різних регіонах України.

«Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким», – наголосив президент.

Влучання у Шевченківському районі Києва зафіксували вдень 28 вересня. За даними кореспондента «Главкома», російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України. Після атаки у приміщенні залишалися люди.