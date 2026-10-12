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У Києві 70-річна жінка забула в автобусі сумку з мільйоном гривень і коштовностями

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві 70-річна жінка забула в автобусі сумку з мільйоном гривень і коштовностями
Правоохоронці повернули жінці загублену сумку з усім її вмістом
фото: поліція Києва/Facebook

Під час руху автобуса сумка впала у захисний гофрований чохол під поворотним кругом, так званою «гармошкою»

У Деснянському районі столиці поліцейські розшукали та повернули 70-річній киянці сумку, в якій знаходилися усі її заощадження на суму понад мільйон гривень, золоті прикраси та документи на нерухомість. Жінка випадково забула речі у громадському транспорті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.  

Днями по допомогу до поліції Києва звернулася схвильована 70-річна місцева мешканка. Жінка розповіла, що після того, як вийшла з громадського транспорту у Деснянському районі, вона помітила відсутність своїх речей.

Зникнення неабияк схвилювало киянку, адже у ручній поклажі вона везла понад мільйон гривень у різній валюті, золоті прикраси та документи на нерухомість.

Працівники карного розшуку Деснянського управління поліції почали перевіряти всі можливі версії події. Оперативники насамперед встановили автобус, яким їхала киянка, та разом із водієм оглянули транспортний засіб.

Поліцейські дістають загублені пенсіонеркою речі
Поліцейські дістають загублені пенсіонеркою речі
фото: поліція Києва

У результаті з’ясувалося, що під час руху автобуса сумка впала у захисний гофрований чохол під поворотним кругом, так званою «гармошкою». Щоб дістати речі, поліцейським довелося розібрати металеві елементи цього механізму.

Коштовні речі, загублені пенсіонеркою в автобусі
Коштовні речі, загублені пенсіонеркою в автобусі
фото: поліція Києва

Правоохоронці повернули жінці загублену сумку з усім її вмістом у цілісності. Киянка не приховувала радості та щиро дякувала поліцейським за оперативність і допомогу.

Нагадаємо, столичні правоохоронці оперативно розшукали та повернули двом літнім киянкам кошти на загальну суму понад мільйон гривень, які у них видурили шахраї. Зловмисники видавали себе за працівників спецслужби та виманили гроші нібито для «перевірки». 

Теги: Київ

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