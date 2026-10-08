У Києві розпочався сезон хризантем: повний перелік осінніх локацій для яскравих фото

Для озеленення фахівці обрали сорти, стійкі до умов мегаполісу та осінніх температурних коливань

У столиці розпочався традиційний сезон хризантем. Комунальні служби вже висаджують осінні квіти у парках, скверах, на площах, вулицях та транспортних розв’язках міста. Загалом цієї осені Київ прикрасять понад 10 тисяч кущів. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА й КО «Київзеленбуд», інформує «Главком».

Окрім традиційних клумб, квітами оформлять термочаші та підвісні вази на центральних вулицях столиці.

У столиці розпочався сезон хризантем фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Для озеленення фахівці обрали сорти, стійкі до умов мегаполісу та осінніх температурних коливань:

Skyfall – напівампельні хризантеми;

Amadore та Ace – кулясті хризантеми-мультифлори.

Квіти представлені у широкій палітрі: білому, жовтому, рожевому, червоному, фіолетовому та помаранчевому відтінках.

Для озеленення комунальники обрали сорти, стійкі до міських умов і осінніх температурних коливань фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Для озеленення фахівці обрали сорти, стійкі до умов мегаполісу та осінніх температурних коливань фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Де саме в районах Києва квітнутимуть хризантеми:

Голосіївський район: парк ім. М. Рильського, Либідська площа, Голосіївський проспект, а також вулиці Саперно-Слобідська та Касіяна.

Дарницький район: Парк партизанської слави, а також тематичні клумби «Переможемо» та «Клич роду» на проспекті М. Бажана.

Деснянський район: парк із водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича, парки «Фестивальний» та «Молодіжний», проспект Червоної Калини, вулиця Братиславська та сквер ім. В’ячеслава Веремія.

Оболонський район: парк «Наталка», бульварна зона вздовж вулиці Левка Лук'яненка та сквер на вулиці Олександра Архипенка, 5 (біля кінотеатру «Братислава»).

Печерський район: Наводницький парк, площа Лесі Українки, вулиця Генерала Алмазова, а також підвісні вази на бульварі Лесі Українки та вулиці Івана Мазепи.

Подільський район: сквер імені П. Сагайдачного, Куренівський парк, сквер на Щекавицькій, локації біля кінотеатру «Жовтень» та на Кирилівській вулиці. На Контрактовій площі хризантеми розквітнуть у термочашах.

Солом’янський район: Солом'янська та Севастопольська площі (біля артоб'єкта «Чайник»), проспект Повітряних Сил (зокрема сквери № 17–19 та 41), парки ім. М. Зерова, «Юність», «Відрадний», Захисників України та сквер спортсменів-захисників України. Також квіти прикрасять Чоколівський бульвар, бульвар Героїв Севастополя, розв'язку на вул. Гетьмана, сквери біля пам'ятника Ушинському, ім. М. Шаповала та захисну смугу бульвару Вацлава Гавела, 1/28.

фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Квіти представлені у широкій палітрі кольорів фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

На проспекті Миколи Бажана в Дарницькому районі столиці оновили знакову ландшафтну композицію фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Хризантеми мультифлора квітнутимуть до самих морозів фото: Київзеленбуд

фото: Київзеленбуд

фото: Київзеленбуд

Осіннє квіткове оформлення прикрашатиме місто до перших зимових заморозків.

Нагадаємо, на проспекті Миколи Бажана в Дарницькому районі столиці оновили знакову ландшафтну композицію. Для сезонного озеленення фахівці висадили 520 кущів хризантем мультифлора.

До слова, комунальна корпорація «Київавтодор» безпідставно виплатила підрядникам 76 млн грн за висадку екзотичних зелених насаджень замість ремонту аварійної інфраструктури міста. Результати аудиту загрожують посадовцям кримінальними справами. За словами голови Держаудитслужби, під час перевірки дорожньої корпорації було виявлено численні серйозні порушення, які вже стали підставою для правоохоронних органів.