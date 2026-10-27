У Києві обмежено рух Південним мостом і зеленою гілкою метро

Потяги курсують на двох окремих ділянках, без сполучення через Дніпро

У Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Поїзди метро наразі курсують на двох окремих ділянках:

«Сирець» – «Видубичі»;

«Осокорки» – «Червоний хутір».

Рух поїздів між цими відрізками лінії тимчасово не здійснюється. Також обмежено проїзд автомобільного транспорту Південним мостом.

Пасажирів і водіїв закликають враховувати зміни під час планування маршрутів та стежити за повідомленнями міської влади щодо відновлення руху.

Нагадаємо, уночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Після першого удару біля метро в Києві зафіксували влучання, є постраждалі й загиблий. Згодом окупанти вдруге за ніч атакували столицю балістикою, влучивши в будівлю.