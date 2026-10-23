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Ведучий «Холостяка» з синами потрапив під обстріл у Києві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Григорій Решетнік є незмінним ведучим шоу «Холостяк»
фото: Іnstagram.com/grisha_reshetnik

Росіяни атакували столицю балістичними ракетами

Телеведучий шоу «Холостяк» Григорій Решетнік під час атаки Києва опинився посеред дороги разом зі своїми дітьми. Росіяни продовжили тероризувати столицю після нічного обстрілу 22 жовтня. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку ведучого в Instagram.

Григорій Решетнік розповів, що ніч на 22 жовтня супроводжувалася безперервними вибухами. Вранці після обстрілу шоумен повіз дітей до школи, однак росіяни знову почали атаку Києва.

Тоді Решетнік перебував із синами в заторі в авто, а в небі було чути вибухи. «Жахлива ніч, з безперервними вибухами... вранці, після тривоги, виїхали до школи... по дорозі знову починається тривога, збиття, вибухи прямо над нами... ми стоїмо в заторі, нікуди подітися, кажу синам – не хвилюйтеся – все під контролем, а сам про себе думаю, під яким таким контролем... за океаном це називають гуманізмом – просто якесь божевілля, сподіваюся, прозріння колись до них все-таки прийде!» – поділився киянин.

Ведучий «Холостяка» з синами потрапив під обстріл у Києві фото 1
фото: Іnstagram.com/grisha_reshetnik

Згодом Григорій Решетнік показав, що з ним та дітьми все добре. Ведучий також висловив вдячність ЗСУ та закликав українців берегти себе. «А поки що хотів ще раз подякувати нашим Силам оборони. Бережіть себе та дітей, рідні українці!» – додав він.

Григорій Решетнік із дружиною та дітьми
Григорій Решетнік із дружиною та дітьми
фото: Іnstagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, народна артистка України Ольга Сумська поділилася кадрами з укриття під час російської атаки Києва в ніч на 22 жовтня. Зірка показала, що пережила столиця вночі.

Як писав «Главком», Росія атакувала Київ у ніч на 22 жовтня. РФ запустила по столиці балістичні ракети. Унаслідок ворожого обстрілу столиці вночі 22 жовтня постраждали 15 людей, зокрема двоє 15-річних дітей. Вісім поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Також повідомлялося, внаслідок ворожої атаки на Київ 22 жовтня одна людина загинула, ще 22 дістали поранення, серед постраждалих – четверо дітей. Під обстрілом опинилися Дніпровський, Дарницький, Святошинський, Голосіївський, Печерський та Оболонський райони міста.

Теги: телеведучий обстріл столиця Київ діти

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