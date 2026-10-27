Киянин отримав 13 років тюрми за зґвалтування власної малолітньої доньки

У суді чоловік своєї вини у зґвалтуванні дівчинки не визнав, а родичі з його боку переконували, що вона все вигадала

Після зґвалтування дівчинка розповіла про це сусідам та бабусі, втім дитині повірили лише сусіди

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської міської прокуратури та Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 34-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні малолітньої доньки (ч. 4 ст. 152 КК України). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Події відбувались у жовтні 2023 року. Мати на кілька днів поїхала в інше місто та залишила 10-річну доньку з братами, чотирьох та шести років, та батьком. Уночі чоловік, який в той день вживав алкоголь, зґвалтував дівчинку. На ранок вона розповіла про це сусідам та бабусі, втім дитині повірили лише сусіди, які й звернулись до правоохоронних органів»,– нагадують прокурори.

У суді чоловік своєї вини у зґвалтуванні дівчинки не визнав, а родичі з його боку переконували, що вона все вигадала. Але їхні покази були спростовані результатами експертизи та зібраними доказами.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Після набуття вироком законної сили інформацію про засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи і недоторканості малолітьної особи.

Нагадаємо, у Києві перед судом постане 33-річний чоловік, який вчиняв сексуальне насилля над п’ятьма своїми племінниками віком від двох до восьми років.

До слова, ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури довели в суді вину викладача вокалу, який роками вчиняв сексуальні злочини щодо малолітніх дітей під час приватних занять. Суд призначив йому довічне позбавлення волі.