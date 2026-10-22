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Транспортний колапс у Києві: місто скували затори після нічного обстрілу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Транспортний колапс у Києві: місто скували затори після нічного обстрілу
Київ охопили затори після атаки
скриншот з відео

Після нічного обстрілу столиця зіткнулася із серйозними транспортними проблемами

У Києві вранці 22 жовтня виникли масштабні затори через пошкодження Південного мосту та частини інфраструктури метрополітену внаслідок нічної російської атаки. Рух переправою обмежили, а на зупинках громадського транспорту почали збиратися великі черги пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі.

Через пошкодження мосту пересування столицею ускладнилося одразу на кількох напрямках. Значні затори почали утворюватися із самого ранку.

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Водночас на зупинках громадського транспорту спостерігаються великі скупчення людей. Ситуацію додатково ускладнює повітряна тривога.

Транспортні проблеми виникли на тлі порушення роботи Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Через пошкодження інфраструктури на Південному мосту поїзди зеленої гілки тимчасово курсують за зміненою схемою.

За інформацією Київської міської державної адміністрації, рух організовано на двох окремих ділянках:

  • «Сирець» – «Видубичі»;
  • «Осокорки» – «Червоний хутір».

У КМДА пояснили, що для перевезення пасажирів використовують наявний рухомий склад, який залишився на ніч у тунелях метрополітену.

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Теги: росія Київ затор

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