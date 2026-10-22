Транспортний колапс у Києві: місто скували затори після нічного обстрілу

Після нічного обстрілу столиця зіткнулася із серйозними транспортними проблемами

У Києві вранці 22 жовтня виникли масштабні затори через пошкодження Південного мосту та частини інфраструктури метрополітену внаслідок нічної російської атаки. Рух переправою обмежили, а на зупинках громадського транспорту почали збиратися великі черги пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі.

Через пошкодження мосту пересування столицею ускладнилося одразу на кількох напрямках. Значні затори почали утворюватися із самого ранку.

Водночас на зупинках громадського транспорту спостерігаються великі скупчення людей. Ситуацію додатково ускладнює повітряна тривога.

Транспортні проблеми виникли на тлі порушення роботи Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Через пошкодження інфраструктури на Південному мосту поїзди зеленої гілки тимчасово курсують за зміненою схемою.

За інформацією Київської міської державної адміністрації, рух організовано на двох окремих ділянках:

«Сирець» – «Видубичі»;

«Осокорки» – «Червоний хутір».

У КМДА пояснили, що для перевезення пасажирів використовують наявний рухомий склад, який залишився на ніч у тунелях метрополітену.