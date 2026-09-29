Атака на Київ 29 вересня: руйнування зафіксовано у чотирьох районах столиці

Рятувальники гасять пожежу на даху шестиповерхового будинку у Голосіївському районі

На місцях подій працюють усі необхідні оперативно-рятувальні служби

У ніч та вранці 29 вересня російські війська завдали комбінованого удару по цивільній інфраструктурі Києва, застосувавши балістичні ракети та ударні БпЛА. Руйнування та падіння уламків зафіксовано у чотирьох районах столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА), інформує «Главком».

За даними КМВА, станом на 08:53 оперативна ситуація у районах столиці наступна:

Голосіївський район : через падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено шестиповерховий житловий будинок, виникло загоряння покрівлі. Пожежу ліквідовано.

: через падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено шестиповерховий житловий будинок, виникло загоряння покрівлі. Пожежу ліквідовано. Печерський район : унаслідок падіння БпЛА пошкоджено офісну будівлю, сталося загоряння, яке вже ліквідували.

: унаслідок падіння БпЛА пошкоджено офісну будівлю, сталося загоряння, яке вже ліквідували. Солом'янський район : зафіксовано падіння уламків, пошкоджено два приватних будинки (в одному з них виникла пожежа, її ліквідовано), а також легкові автомобілі у дворі житлового будинку.

: зафіксовано падіння уламків, пошкоджено два приватних будинки (в одному з них виникла пожежа, її ліквідовано), а також легкові автомобілі у дворі житлового будинку. Оболонський район: уламки БпЛА впали на проїжджу частину, пошкодивши тролейбусну контактну мережу.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Київ 28 вересня 2026 року фото: ДСНС Києва/Facebook

На місцях подій працюють усі необхідні оперативно-рятувальні служби.

Нагадаємо, вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ балістикою та безпілотниками. У Києві після нічної атаки 29 вересня виникли затримки в русі низки маршрутів громадського транспорту.