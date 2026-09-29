Атака на Київ 29 вересня: руйнування зафіксовано у чотирьох районах столиці
На місцях подій працюють усі необхідні оперативно-рятувальні служби
У ніч та вранці 29 вересня російські війська завдали комбінованого удару по цивільній інфраструктурі Києва, застосувавши балістичні ракети та ударні БпЛА. Руйнування та падіння уламків зафіксовано у чотирьох районах столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА), інформує «Главком».
За даними КМВА, станом на 08:53 оперативна ситуація у районах столиці наступна:
- Голосіївський район: через падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено шестиповерховий житловий будинок, виникло загоряння покрівлі. Пожежу ліквідовано.
- Печерський район: унаслідок падіння БпЛА пошкоджено офісну будівлю, сталося загоряння, яке вже ліквідували.
- Солом'янський район: зафіксовано падіння уламків, пошкоджено два приватних будинки (в одному з них виникла пожежа, її ліквідовано), а також легкові автомобілі у дворі житлового будинку.
- Оболонський район: уламки БпЛА впали на проїжджу частину, пошкодивши тролейбусну контактну мережу.
На місцях подій працюють усі необхідні оперативно-рятувальні служби.
Нагадаємо, вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ балістикою та безпілотниками. У Києві після нічної атаки 29 вересня виникли затримки в русі низки маршрутів громадського транспорту.
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