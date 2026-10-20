Вибиті вікна і діра в стіні: наслідки удару по лікарні у Солом'янському районі (відео)

Стан лікарні у Солом'янському районі Києва після атаки ворожого дрона 20 жовтня 2026 року

Сергій Мовенко не назвав заклад, який постраждав від атаки ворога

Внаслідок ворожого обстрілу Києва сьогодні, 20 жлвтня, зафіксовано влучання в один із закладів охорони здоров'я у Солом'янському районі. Про це повідомив голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Мовенко, інформує «Главком».

За словами посадовця, будівля медичного закладу зазнала значних руйнувань, однак жертв вдалося уникнути.

«На щастя, без потерпілих та загиблих. Є руйнація будівлі, на місці працюють усі відповідні структури – ДСНС, «швидка», поліція. Зараз першочергово вирішуємо питання з переміщенням пацієнтів, закриваємо вибиті вікна. Вся додаткова інформація згодом», – зазначив Мовенко.

Очільник району також опублікував відео з наслідками ворожого удару. На кадрах видно наскрізну діру у стіні одного з приміщень, вибиті шибки, а також медичне обладнання, засипане уламками та битим склом.

❗️У Солом’янському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено заклад охорони здоров’я На щастя, загиблих і постраждалих немає. Голова Солом’янської РДА Сергій Мовенко прокоментував наслідки атаки та повідомив про першочергові роботи на місці. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 20, 2026 Підпиcуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Наразі на місці події тривають аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи.

Сергій Мовенко не назвав заклад, який постраждав від атаки ворога, однак згодом з допису прем'єр-міністра Сергія Корецького стало відомо, що постраждав Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Інститут Стражеска є ключовим закладом, який рятує людей із хворобами серця з усієї України, де оперують, виходжують після інфарктів і повертають до життя, та висловив подяку лікарям і персоналу за їхню стійкість і роботу.

Наслідки ворожого удару по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук фото з Facebook-сторінки Сергія Корецького

Один пацієнт дістав поранення внаслідок атаки фото з Facebook-сторінки Сергія Корецького

Зруйнована операційна Інституту Стражеска фото з Facebook-сторінки Сергія Корецького

Нагадаємо, 20 жовтня, під час вже дев'ятої за добу повітряної тривоги, столиця знову опинилася під ударом ворожих безпілотників. У місті зафіксовано влучання в медичний заклад та падіння уламків у кількох районах. Зокрема, у Соломʼянському районі ворожий БпЛА влучив у верхній поверх будівлі медзакладу, спричинивши часткове руйнування даху. Крім того, у Голосіївському районі столиці зафіксовано падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків. У Голосіївському районі столиці також зафіксовано влучання уламків ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу.