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Вибиті вікна і діра в стіні: наслідки удару по лікарні у Солом'янському районі (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вибиті вікна і діра в стіні: наслідки удару по лікарні у Солом'янському районі (відео)
Стан лікарні у Солом'янському районі Києва після атаки ворожого дрона 20 жовтня 2026 року
скриншот відео

Сергій Мовенко не назвав заклад, який постраждав від атаки ворога

Внаслідок ворожого обстрілу Києва сьогодні, 20 жлвтня, зафіксовано влучання в один із закладів охорони здоров'я у Солом'янському районі. Про це повідомив голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Мовенко, інформує «Главком».

За словами посадовця, будівля медичного закладу зазнала значних руйнувань, однак жертв вдалося уникнути.

«На щастя, без потерпілих та загиблих. Є руйнація будівлі, на місці працюють усі відповідні структури – ДСНС, «швидка», поліція. Зараз першочергово вирішуємо питання з переміщенням пацієнтів, закриваємо вибиті вікна. Вся додаткова інформація згодом», – зазначив Мовенко.

Очільник району також опублікував відео з наслідками ворожого удару. На кадрах видно наскрізну діру у стіні одного з приміщень, вибиті шибки, а також медичне обладнання, засипане уламками та битим склом.

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Наразі на місці події тривають аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи.

Сергій Мовенко не назвав заклад, який постраждав від атаки ворога, однак згодом з допису прем'єр-міністра Сергія Корецького стало відомо, що постраждав Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України. 

Прем'єр-міністр підкреслив, що Інститут Стражеска є ключовим закладом, який рятує людей із хворобами серця з усієї України, де оперують, виходжують після інфарктів і повертають до життя, та висловив подяку лікарям і персоналу за їхню стійкість і роботу. 

Наслідки ворожого удару по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук
Наслідки ворожого удару по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук
фото з Facebook-сторінки Сергія Корецького
Один пацієнт дістав поранення внаслідок атаки
Один пацієнт дістав поранення внаслідок атаки
фото з Facebook-сторінки Сергія Корецького
Зруйнована операційна Інституту Стражеска
Зруйнована операційна Інституту Стражеска
фото з Facebook-сторінки Сергія Корецького

Нагадаємо, 20 жовтня, під час вже дев'ятої за добу повітряної тривоги, столиця знову опинилася під ударом ворожих безпілотників. У місті зафіксовано влучання в медичний заклад та падіння уламків у кількох районах. Зокрема, у Соломʼянському районі ворожий БпЛА влучив у верхній поверх будівлі медзакладу, спричинивши часткове руйнування даху. Крім того, у Голосіївському районі столиці зафіксовано падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків. У Голосіївському районі столиці також зафіксовано влучання уламків ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу. 

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Теги: лікарня обстріл Київ

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