Вибиті вікна і діра в стіні: наслідки удару по лікарні у Солом'янському районі (відео)
Сергій Мовенко не назвав заклад, який постраждав від атаки ворога
Внаслідок ворожого обстрілу Києва сьогодні, 20 жлвтня, зафіксовано влучання в один із закладів охорони здоров'я у Солом'янському районі. Про це повідомив голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Мовенко, інформує «Главком».
За словами посадовця, будівля медичного закладу зазнала значних руйнувань, однак жертв вдалося уникнути.
«На щастя, без потерпілих та загиблих. Є руйнація будівлі, на місці працюють усі відповідні структури – ДСНС, «швидка», поліція. Зараз першочергово вирішуємо питання з переміщенням пацієнтів, закриваємо вибиті вікна. Вся додаткова інформація згодом», – зазначив Мовенко.
Очільник району також опублікував відео з наслідками ворожого удару. На кадрах видно наскрізну діру у стіні одного з приміщень, вибиті шибки, а також медичне обладнання, засипане уламками та битим склом.
Наразі на місці події тривають аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи.
Сергій Мовенко не назвав заклад, який постраждав від атаки ворога, однак згодом з допису прем'єр-міністра Сергія Корецького стало відомо, що постраждав Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України.
Прем'єр-міністр підкреслив, що Інститут Стражеска є ключовим закладом, який рятує людей із хворобами серця з усієї України, де оперують, виходжують після інфарктів і повертають до життя, та висловив подяку лікарям і персоналу за їхню стійкість і роботу.
Нагадаємо, 20 жовтня, під час вже дев'ятої за добу повітряної тривоги, столиця знову опинилася під ударом ворожих безпілотників. У місті зафіксовано влучання в медичний заклад та падіння уламків у кількох районах. Зокрема, у Соломʼянському районі ворожий БпЛА влучив у верхній поверх будівлі медзакладу, спричинивши часткове руйнування даху. Крім того, у Голосіївському районі столиці зафіксовано падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків. У Голосіївському районі столиці також зафіксовано влучання уламків ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу.
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