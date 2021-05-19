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    У Києві чоловік упав із шостого поверху (фото, відео)

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    На місце прибули лікарі швидкої допомоги та правоохоронці - У Києві чоловік упав із шостого поверху (фото, відео)
    На місце прибули лікарі швидкої допомоги та правоохоронці
    Фото: Вартові Еспресо

    Чоловік вижив після падіння з висоти

    У вівторок, 18 травня, ввечері у Святошинському районі Києва чоловік випав із шостого поверху багатоповерхівки. Про це повідомляють Вартові Еспресо.

    Подія трапилася на вул. Ромена Роллана. Чоловік упав на парапет козирка під'їзду. На момент прибуття лікарів «швидкої» постраждалий перебував на козирку, де йому і надали першу медичну допомогу.

    Чоловік на вигляд близько 30 років.

    На момент приїзду медиків особа постраждалого встановлена не була, також не було відомо, стрибнув він сам чи випав із шостого поверху випадково.

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    У Києві чоловік упав із шостого поверху (фото, відео)
    У Києві чоловік упав із шостого поверху (фото, відео)
    У Києві чоловік упав із шостого поверху (фото, відео)
    У Києві чоловік упав із шостого поверху (фото, відео)

    Як повідомлялося, 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

    На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.

    Теги: Київ самогубство будинок чоловік
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    У Києві чоловік упав із шостого поверху (фото, відео)