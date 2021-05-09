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    У Дніпрі чоловік вистрибнув з 8 поверху і впав на жінку

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    У Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна 8 поверху - У Дніпрі чоловік вистрибнув з 8 поверху і впав на жінку
    У Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна 8 поверху
    Фото: Інформатор

    Правоохоронці встановлюють деталі інциденту

    9 травня, у Дніпрі на житловому масиві Тополя-1 чоловік викинувся з вікна 8 поверху будинку №15. Він впав на жінку. Про це повідомляє Інформатор.

    Інцидент стався близько 17:30.

    Травми чоловіка виявилися несумісними з життям. На місці працюють правоохоронці, судмедексперти і медики. Лікарям залишилося лише констатувати смерть.

    Жінку ушпиталили до лікарні.

    Місце огородили сигнальною стрічкою. На даний момент невідомо, чи намагався чоловік накласти на себе руки або випав з необережності. Всі деталі встановлює слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, у Києві невідомий чоловік розбився, упавши із опори Північного мосту на проїжджу частину.

    В Одесі 15-річна дівчинка скоїла самогубство, стрибнувши з 7-го поверху житлового будинку. Очевидці стверджують, що у неповнолітньої була депресія, вона перебувала на обліку у невропатолога.

    Також стало відомо, що 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

    Теги: смерть самогубство чоловік
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