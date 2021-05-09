У Дніпрі чоловік вистрибнув з 8 поверху і впав на жінку
Правоохоронці встановлюють деталі інциденту
Інцидент стався близько 17:30.
Травми чоловіка виявилися несумісними з життям. На місці працюють правоохоронці, судмедексперти і медики. Лікарям залишилося лише констатувати смерть.
Жінку ушпиталили до лікарні.
Місце огородили сигнальною стрічкою. На даний момент невідомо, чи намагався чоловік накласти на себе руки або випав з необережності. Всі деталі встановлює слідчо-оперативна група.
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