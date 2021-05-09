У Дніпрі чоловік вистрибнув з 8 поверху і впав на жінку

Правоохоронці встановлюють деталі інциденту

9 травня, у Дніпрі на житловому масиві Тополя-1 чоловік викинувся з вікна 8 поверху будинку №15. Він впав на жінку. Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався близько 17:30.

Травми чоловіка виявилися несумісними з життям. На місці працюють правоохоронці, судмедексперти і медики. Лікарям залишилося лише констатувати смерть.

Жінку ушпиталили до лікарні.

Місце огородили сигнальною стрічкою. На даний момент невідомо, чи намагався чоловік накласти на себе руки або випав з необережності. Всі деталі встановлює слідчо-оперативна група.

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