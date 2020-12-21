На сміттєвому полігоні під Києвом екологи виявили небезпечні відходи (фото)

На полігоні відбувається захоронення несортованих та неперероблених побутових відходів

Відповідальну особу полігона оштрафовано за порушення вимог природоохоронного законодавства

Державна екологічна інспекція Столичного округу провела позапланову перевірку полігона твердих побутових відходів ТОВ «Десна-2» на території села Рожівка Броварського району Київської області. Про це повідомляє пресслужба інспекції.

За результатами проведеного позапланового заходу було виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства у процесі діяльності вказаного суб’єкта господарювання та експлуатації полігона твердих побутових відходів.

Зокрема, зафіксовані такі порушення:

відсутній висновок екологічної експертизи та/або оцінки впливу на довкілля по робочому проекту;

поодинокі випадки захоронення небезпечних відходів (люмінесцентні лампи, медичні маски, відпрацьована комп’ютерна техніка, шини, тощо);

захоронення несортованих та неперероблених (необроблених) побутових відходів, та ін.

За порушення вимог природоохоронного законодавства відповідальну особу полігона твердих побутових відходів ТОВ «Десна-2» притягнуто до адміністративної відповідальності за статями 82, 82-8, 60 КУпАП та надано припис щодо усунення виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства.