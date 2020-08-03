Чоловік погрожує підірвати відділення банку в центрі Києва



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Відділення АТ «Універсал Банк» знаходиться у приміщенні бізнес-центру «Леонардо»

Поліція веде переговори з терористом

Сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру «Леонардо») зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

Наразі у Києві введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися.

Геращенко просить киян та гостей міста змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня після тижня пошуків силовики виявили місце перебування Романа Скрипника, який на Полтавщині «утримував у заручниках» поліцейських начальників, і вбили його після збройного опору.