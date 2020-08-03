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    Чоловік погрожує підірвати відділення банку в центрі Києва

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    Відділення АТ &laquo;Універсал Банк&raquo; знаходиться у приміщенні бізнес-центру &laquo;Леонардо&raquo; - Чоловік погрожує підірвати відділення банку в центрі Києва
    Відділення АТ «Універсал Банк» знаходиться у приміщенні бізнес-центру «Леонардо»

    Поліція веде переговори з терористом

    Сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру «Леонардо») зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

    Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

    Наразі у Києві введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім».

    Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися.

    Геращенко просить киян та гостей міста змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської.

    Нагадаємо, у ніч на 1 серпня після тижня пошуків силовики виявили місце перебування Романа Скрипника, який на Полтавщині «утримував у заручниках» поліцейських начальників, і вбили його після збройного опору.

    Національна поліція України Київ банки Антон Геращенко тероризм
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