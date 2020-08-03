  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ нейтралізувала терориста, що захопив банк у центрі Києва

    • Розсилка
    Зловмисником є&nbsp;<span>громадянин Узбекистану Карімов Сухроб Рахматович</span> - СБУ нейтралізувала терориста, що захопив банк у центрі Києва
    Зловмисником є громадянин Узбекистану Карімов Сухроб Рахматович

    Терориста взяли живим

    В результаті спецоперації «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у приміщенні бізнес-центру «Леонардо» в центрі Києва.

    Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    «Терорист захоплений живим. Вибуху не сталося. На місці працюють вибухотехніки», - написав він.

    Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

    Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

    Згодом стало відомо, що особою, яка погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

    Чоловік вимагає виходу у прямий ефір. На даний момент з ним ведуться переговори.

    Згодом було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України.

    Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.

    Національна поліція України СБУ Київ банки Антон Геращенко тероризм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ