СБУ нейтралізувала терориста, що захопив банк у центрі Києва



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Зловмисником є громадянин Узбекистану Карімов Сухроб Рахматович

Терориста взяли живим

В результаті спецоперації «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у приміщенні бізнес-центру «Леонардо» в центрі Києва.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Терорист захоплений живим. Вибуху не сталося. На місці працюють вибухотехніки», - написав він.

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Згодом стало відомо, що особою, яка погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

Чоловік вимагає виходу у прямий ефір. На даний момент з ним ведуться переговори.

Згодом було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України.

Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.