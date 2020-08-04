У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб



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«Джентльмени, а БТР приїде?»

Події в столичному відділенні АТ «Універсал Банк», де громадянин Узбекистану обіцяв підірвати бомбу, не оминули своєю увагою жартівники з мережі.

Особливо від них дісталося очільнику МВС Арсену Авакову та президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Особою, яка погрожувала підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

Для його затримання було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був нейтралізований.

Також відомо, що «київський терорист» із десяти років перебував на обліку у психлікарні.

Крім того, у СБУ пояснили, чому на фото біля «київського терориста» були різні заручниці.

За фактом терористичного акту у Києві відкрито кримінальне провадження.