  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб

    • Розсилка
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб

    «Джентльмени, а БТР приїде?»

    Події в столичному відділенні АТ «Універсал Банк», де громадянин Узбекистану обіцяв підірвати бомбу, не оминули своєю увагою жартівники з мережі.

    Особливо від них дісталося очільнику МВС Арсену Авакову та президенту України Володимиру Зеленському.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і узбецьким терористом. Добірка фотожаб

    Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

    Особою, яка погрожувала підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

    Для його затримання було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був нейтралізований.

    Також відомо, що «київський терорист» із десяти років перебував на обліку у психлікарні.

    Крім того, у СБУ пояснили, чому на фото біля «київського терориста» були різні заручниці.

    За фактом терористичного акту у Києві відкрито кримінальне провадження

    МВС СБУ Арсен Аваков тероризм Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ