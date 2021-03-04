У Київраді освистали нардепа Юрченка – той пригрозив столичним колегам зверненням до правоохоронців

Олександр Юрченко захотів виступити перед міськими депутатами під час обговорення одного зі скандальних земельних питань

З трибуни столичної міськради депутат Верховної Ради заявив про важливість боротьби з корупцією, чим викликав здивування та саркастичний сміх

На засіданні Київради 4 березня міські депутати освистали виключеного з фракції «Слуга народу» нардепа Олександра Юрченка.

Інцидент трапився під час сьогоднішнього засідання Київради.

Олександр Юрченко захотів виступити перед міськими депутатами під час обговорення одного зі скандальних земельних питань (проєкт рішення №-08 / 231- 298 від 5.02.2020 року). Щоб у нардепа з'явилася така можливість секретарю Київради Володимиру Бондаренку довелося два рази ставити відповідне питання на голосування.

До виступу Юрченка депутати допустили не охоче. Лише з другого разу набралась необхідна кількість голосів для того, аби дати йому цю можливість. А вже з трибуни столичної міськради він заявив про важливість боротьби з корупцією, чим викликав здивування та саркастичний сміх.

«Питання, яке розглядається зараз не просто корупційним, а є прямим обшуком киян. Такої схеми, щоб відібрати стадіон і 4 га віддати під забудову не пам'ятаю в минулому скликанні», – заявив Олександр Юрченко з трибуни Київради і пригрозив столичним депутатам зверненнями в правоохоронні органи.

Така заява викликала в залі подив, лунав сміх і навіть свист.

Раніше, Юрченко вже потрапляв у сутичку зі своїм колегою Гео Леросом. Він давав журналістам коментар та образив Гео Лероса назвавши його «Део Ланосом», але саме в цей момент поруч проходив сам Лерос, який почув це і схопив його за шию.

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка. Помічник нардепа начебто взяв перші $13 200, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

25 вересня, за депутата Юрченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

Як повідомлялося 4 листопада, Вищий антикорупційний суд дозволив зняти з депутата Юрченка електронний браслет. Суд продовжив Юрченку запобіжний захід ще на два місяці – до 3 січня 2021 року, тому він і надалі не може залишати Київ без дозволу детектива, прокурора або суду.

Сам депутат заявив у Facebook, що справа проти нього є «сфабрикованою» і пообіцяв боротися й надалі.