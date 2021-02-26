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    У Києві «тітушки» влаштували стрілянину біля будмайданчика (відео)

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    Група осіб стріляла в повітря біля будмайданчика - У Києві «тітушки» влаштували стрілянину біля будмайданчика (відео)
    Група осіб стріляла в повітря біля будмайданчика
    Фото: скріншот відео

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини стрілянини на вулиці Ямській

    У четвер, 25 лютого, близько 16 години сталася стрілянина на вулиці Ямській у Голосіївському районі.

    За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли. Постраждалих немає. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Для затримання правопорушників у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію, під час якої правоохоронці затримали два автомобілі, на яких втекли зловмисники з місця події. Одну із автівок поліцейські затримали на території столиці, а іншу за межами Києва затримали наряди поліції Київської області.

    Із особами, які в них знаходилися, проводяться процесуальні дії та встановлюється їх причетність до вчинення вищезазначених подій.

    Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви цього кримінального правопорушення.

    Раніше в російских ЗМІ з’явилася інформація про «обшуки і затримання» в офісі Опозиційна платформа – За життя в Києві. Начальник ГУ Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко заявив, що затримання автомобілів із людьми не має ніякого відношення до діяльності будь-якої партії, включаючи ОПЗЖ.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал стрілянина
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