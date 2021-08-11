У Києві до вже заселеного житлового комплексу добудовують верхні поверхи (фото)
Незважаючи на те, що комплекс ввели в експлуатацію і заселили, до нього вже додали три поверхи
У житловому комплексі «Рів'єра» на вулиці Малоземельній у Дарницькому районі Києва добудовують ще три поверхи, незважаючи на те, що комплекс вже ввели в експлуатацію і заселили. Про це написав у Facebook журналіст та ведучий програми «Твій дім» Володимир Гуцул.
За його словами, станом на 10 серпня вже додали три поверхи. Скільки планують всього добудувати – поки невідомо.
«До того ж, всі ці надбудовні роботи проходять з повним ігноруванням всіх правил безпеки. Під будинком тротуар, де постійно ходять люди. Дорога з інтенсивним рухом автотранспорту, в тому числі і пасажирським», – додає Гуцул.
Журналіст підкреслив, що ця ситуація є показовою, коли забудовник робить, що хоче і як хоче.
До слова, під Києвом депутатка переоформила чужий будинок на доньку.