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    У Києві до вже заселеного житлового комплексу добудовують верхні поверхи (фото)

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    У&nbsp;житловому комплексі &laquo;Рів'єра&raquo; в Дарницькому районі добудовують ще три поверхи - У Києві до вже заселеного житлового комплексу добудовують верхні поверхи (фото)
    У житловому комплексі «Рів'єра» в Дарницькому районі добудовують ще три поверхи
    Фото: Володимир Гуцул / Facebook

    Незважаючи на те, що комплекс ввели в експлуатацію і заселили, до нього вже додали три поверхи

    У житловому комплексі «Рів'єра» на вулиці Малоземельній у Дарницькому районі Києва добудовують ще три поверхи, незважаючи на те, що комплекс вже ввели в експлуатацію і заселили. Про це написав у Facebook журналіст та ведучий програми «Твій дім» Володимир Гуцул.

    За його словами, станом на 10 серпня вже додали три поверхи. Скільки планують всього добудувати – поки невідомо.

    «До того ж, всі ці надбудовні роботи проходять з повним ігноруванням всіх правил безпеки. Під будинком тротуар, де постійно ходять люди. Дорога з інтенсивним рухом автотранспорту, в тому числі і пасажирським», – додає Гуцул.

    Журналіст підкреслив, що ця ситуація є показовою, коли забудовник робить, що хоче і як хоче.

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    У Києві до вже заселеного житлового комплексу добудовують верхні поверхи (фото)
    У Києві до вже заселеного житлового комплексу добудовують верхні поверхи (фото)
    У Києві до вже заселеного житлового комплексу добудовують верхні поверхи (фото)

    До слова, під Києвом депутатка переоформила чужий будинок на доньку.

    Теги: Київ будівництво житло будинок
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    У Києві до вже заселеного житлового комплексу добудовують верхні поверхи (фото)