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    Ексгенпрокурор Піскун божиться, що не викручував розетки з держдачі у Конча-Заспі

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    Колишній генпрокурор Святослав Піскун з'їхав з державної дачі в Конча-Заспі - Ексгенпрокурор Піскун божиться, що не викручував розетки з держдачі у Конча-Заспі
    Колишній генпрокурор Святослав Піскун з'їхав з державної дачі в Конча-Заспі
    Фото: Право на владу

    Піскун звинуватив ЗМІ у брехні: Розетки з держдачі… залишив на підвіконні

    Колишній генпрокурор України Святослав Піскун заперечив інформацію про те, що повикручував розетки, виїжджаючи з держдачі у Конча-Заспі. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Які розетки? Розетки там всі на місці, не треба. Просто там затік кабінет і ми міняли повністю обшивку, я зробив нову. Але для того, щоб поставити дерев’яну панель, треба зняти кришку з розетки, поставити панель – і причепити кришку. Середини від розеток всі на місці, а кришки від розеток і лампочок лежать акуратно складені на підвіконні. Просто видання, яке про це написало, до підвіконня не дійшло», – заявив у відповідь Піскун.

    Колишній генпрокурор наголосив, що перед написання репортажу видання йому телефонувало і він дозволив відвідини дачі, адже приховувати йому нічого.

    «Те, що каже директор, мовляв у нього нема того й того, то ви покажіть мені такого директора, у якого все є і всього достатньо», – підкреслив Піскун.

    Нагадаємо, директор Будинку відпочинку Конча-Заспа Олександр Гурин в коментарі порталу «Новий час», розповів, що Піскун забрав собою все майно і навіть викрутив розетки.

    Ексгенпрокурор змушений був покинути державну дачу після того, як в елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським.

    Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віп-жителях.

    Щоб виселити з держдачі відстороненого від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького, адміністрації Кончі-Заспи знадобилося пів року. Договір із ним розірвали ще восени 2020 року: він п'ять місяців не платив за користування і шість місяців за комуналку. Тупицький так не хотів залишати давно обжиті квадратні метри, що пішов до суду. І звільнив будинок тільки в квітні.

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    Теги: Генпрокурор нерухомість ремонт будинок майно
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    Ексгенпрокурор Піскун божиться, що не викручував розетки з держдачі у Конча-Заспі