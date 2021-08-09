Ексгенпрокурор Піскун божиться, що не викручував розетки з держдачі у Конча-Заспі

Піскун звинуватив ЗМІ у брехні: Розетки з держдачі… залишив на підвіконні

Колишній генпрокурор України Святослав Піскун заперечив інформацію про те, що повикручував розетки, виїжджаючи з держдачі у Конча-Заспі. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Які розетки? Розетки там всі на місці, не треба. Просто там затік кабінет і ми міняли повністю обшивку, я зробив нову. Але для того, щоб поставити дерев’яну панель, треба зняти кришку з розетки, поставити панель – і причепити кришку. Середини від розеток всі на місці, а кришки від розеток і лампочок лежать акуратно складені на підвіконні. Просто видання, яке про це написало, до підвіконня не дійшло», – заявив у відповідь Піскун.

Колишній генпрокурор наголосив, що перед написання репортажу видання йому телефонувало і він дозволив відвідини дачі, адже приховувати йому нічого.

«Те, що каже директор, мовляв у нього нема того й того, то ви покажіть мені такого директора, у якого все є і всього достатньо», – підкреслив Піскун.

Нагадаємо, директор Будинку відпочинку Конча-Заспа Олександр Гурин в коментарі порталу «Новий час», розповів, що Піскун забрав собою все майно і навіть викрутив розетки.

Ексгенпрокурор змушений був покинути державну дачу після того, як в елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським.

Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віп-жителях.

Щоб виселити з держдачі відстороненого від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького, адміністрації Кончі-Заспи знадобилося пів року. Договір із ним розірвали ще восени 2020 року: він п'ять місяців не платив за користування і шість місяців за комуналку. Тупицький так не хотів залишати давно обжиті квадратні метри, що пішов до суду. І звільнив будинок тільки в квітні.