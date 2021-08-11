Під Києвом депутатка переоформила чужий будинок на доньку

Власниця будинку та земельної ділянки у центрі Василькова померла декілька років і домоволодіння відійшло у власність громади

Слідчі Київщини скерували до суду обвинувальний акт відносно депутатки міськради

63-річна депутатка Васильківської міської ради, яка одночасно займає посаду начальника управління органу місцевого самоврядування міста Васильків, переоформила будинок, переведений у власність громади, на свого колишнього чоловіка, а згодом – на доньку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Викрили злочинну діяльність жінки працівники слідчого управління поліції Київщини. Встановлено, що власниця будинку та земельної ділянки у центрі Василькова померла декілька років тому і через те, що у неї не було спадкоємців, домоволодіння відійшло у власність громади як відумерла спадщина. Однак, депутатка Васильківської міської ради шляхом підробки документів переоформила будинок на свого колишнього чоловіка. Згодом згідно з договором дарування будинок був оформлений на дочку депутатки. Оціночна вартість будинку становить 500 тис. грн.

В подальшому жінка мала намір за такою ж схемою переоформити земельну ділянку.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Подальшу долю жінки вирішить суд.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці затримали групу зловмисників за фактом заволодіння об’єктом нерухомості померлого чоловіка шляхом підроблення документів та наругою над його тілом. Зловмисники пів року тримали муміфіковане тіло чоловіка заради його квартири.

А мешканець Шевченківського району столиці шахрайським шляхом заволодів нежитловими приміщеннями по вул. Миропільській загальною площею 2,705 тис. кв. м і вартістю 42 млн грн.