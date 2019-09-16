У Києві дорожчають газ та дизпаливо



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Середня вартість бензину залишилася на рівні минулого тижня – 29,04 грн за 1 л

На столичних АЗС газ здорожчав на 5 коп, а дизельне пальне на 23 коп за літр

У Києві цього тижня газ на автозаправках почав дорожчати.

Про це повідомляє сайт «ВСЕ АЗС».

Середня вартість газу збільшилась на 5 копійок – з 11,77 грн / л до 11,82 грн / л.

Зазначається, що дизельне пальне здорожчало більше – на 23 копійки: з 27,20 грн / л до 27,43 грн / л.

У той же час середня вартість бензину залишилася на рівні минулого тижня – 29,04 грн за 1 л.

За даними сайту, ціна на бензин марки А-95 протягом тижня не змінилася на усіх із 12-ти розглянутих мереж.Найнижчою залишається ціна бензину на заправках БРСМ-нафта – 26,99 грн / л, найвищою – ціна у мережі Socar – 31,49 грн / л.

Як повідомлялося, минулого тижня у Києві газ та бензин дешевшали.