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    У Києві дорожчають газ та дизпаливо

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    Середня вартість бензину залишилася на рівні минулого тижня&nbsp;<b>&ndash;</b>&nbsp;29,04 грн за 1 л - У Києві дорожчають газ та дизпаливо
    Середня вартість бензину залишилася на рівні минулого тижня  29,04 грн за 1 л

    На столичних АЗС газ здорожчав на 5 коп, а дизельне пальне на 23 коп за літр

    У Києві цього тижня газ на автозаправках почав дорожчати.

    Про це повідомляє сайт «ВСЕ АЗС».

    Середня вартість газу збільшилась на 5 копійок – з 11,77 грн / л до 11,82 грн / л.

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    Зазначається, що дизельне пальне здорожчало більше – на 23 копійки: з 27,20 грн / л до 27,43 грн / л.

    У той же час середня вартість бензину залишилася на рівні минулого тижня  29,04 грн за 1 л.

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    За даними сайту, ціна на бензин марки А-95 протягом тижня не змінилася на усіх із 12-ти розглянутих мереж.Найнижчою залишається ціна бензину на заправках БРСМ-нафта – 26,99 грн / л, найвищою – ціна у мережі Socar – 31,49 грн / л.

    Як повідомлялося,  минулого тижня у Києві газ та бензин дешевшали.

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