Кличко заявив, що до місцевих бюджетів потрібно зараховувати не менше 80 % ПДФО



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Пропозицію Віталія Кличка щодо формування показників Держбюджету на 2020 рік схвалило правління Асоціації міст України

На засіданні Асоціації міст України запропонували передбачити в держбюджеті на 2020 рік субвенцію в розмірі 5 млрд. гривень

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що до місцевих бюджетів потрібно зараховувати не менше 80 % податку з доходів фізичних осіб.

Таку пропозицію щодо формування показників Держбюджету на 2020 рік схвалило правління Асоціації міст України на своєму засіданні в Києві, йдеться на сайті очільника столиці.

«Ми вважаємо, що необхідно встановити частку зарахування до бюджетів місцевого самоврядування податку на доходи з фізичних осіб в обсязі не менше 80% для належного забезпечення виконання делегованих державою повноважень», - зазначив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко.

Разом з тим, АМУ пропонує підтримати територіальні громади, що хочуть стати дружніми до дітей та молоді, та збільшити частку ПДФО, що зараховується до таких місцевих бюджетів: на 1 % для територіальних громад, що визнані кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді»; на 3 % для територіальних громад, що мають статус «Громада, дружня до дітей та молоді».

Також пропонується передбачити в державному бюджеті на 2020 рік субвенцію на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад в розмірі 5 млрд. гривень.

З метою посилення контролю (відповідальності) за сплатою податку на доходи фізичних осіб податковими агентами, а саме підрозділами юридичних осіб незалежно від їх статусу за фактичним місцем здійснення ними діяльності, поновити норми Податкового кодексу України в частині встановлення контролю за сплатою податку з боку Державної податкової служби України.

Також Асоціація пропонує спрямувати 20% субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, розподіливши кошти між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад - залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах.