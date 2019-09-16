Кличко: Зменшення дохідних джерел органів місцевого самоврядування на 2020 рік призведе до погіршення якості публічних послуг



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Втрати місцевих бюджетів від скасування акцизу з нафтопродуктів складуть 8,9 млрд грн. у наступному році - Віталій Кличко

Загалом втрати місцевих бюджетів наступного року можуть скласти загалом близько 10,5 млрд грн

Київський міський голова Віталій Кличко стверджує, що зменшення дохідних джерел органів місцевого самоврядування на 2020 рік призведе до погіршення якості публічних послуг, що надаються на місцевому рівні - в селах, селищах, у містах.

Про це голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив на засіданні правління АМУ, що відбулося в Києві.

«Неприпустимо в законі про Державний бюджет на 2020 рік зменшувати дохідні джерела місцевого самоврядування. Адже це призведе до погіршення якості публічних послуг, що надаються на місцевому рівні. Зокрема, втрати місцевих бюджетів від скасування акцизу з нафтопродуктів складуть 8,9 млрд грн. у наступному році. Втрати від скасування пайової участі в розвиток інфраструктури - 1,6 млрд. грн. Це завадить органам місцевого самоврядування будувати нові школи, садочки, лікарні, ремонтувати дороги», - зазначив голова АМУ.

Також, за його словами, обсяги освітньої та медичної субвенції не покривають потреби органів місцевого самоврядування на фінансування цих галузей. А запропоноване підвищення зарплати вчителям не відображене в проекті Державного бюджету на наступний рік. Відтак, і цей тягар ляже на місцеві бюджети.

Асоціація міст України напрацювала свої пропозиції щодо формування показників Держбюджету на 2020 рік, які правління АМУ схвалило на своєму засіданні в Києві.

Зокрема, АМУ пропонує передбачити освітню субвенцію в розмірі 105 млрд. грн, за рахунок якої, зокрема, планується підвищити заробітну плату педагогічним працівникам. І додатково передбачити субвенцію з Держбюджету місцевим бюджетам в розмірі 14,6 млрд гривень для підвищення заробітної плати працівникам дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, зарплати тренерам-викладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Також пропонується затвердити в законі про Державний бюджет України на 2020 рік Програму медичних гарантій та передбачити необхідний обсяг коштів на її фінансування. Пропонує Асоціація і законодавчо встановити з 2020 року та наступних років оплату з Держбюджету гарантованих державою пільг, зокрема пільг на проїзд, послуги зв'язку, та передбачити відповідну субвенцію в розмірі 6 млрд. гривень.

Важливим вважають в АМУ передбачити в Державному бюджеті на 2020 рік кошти на сплату енергопостачальним підприємствам штрафних санкцій за рішеннями судів, що виникли внаслідок несвоєчасного перерахування субвенції з Держбюджету місцевим бюджетам на пільги та субсидії, в розмірі не менше 7 млрд. гривень.