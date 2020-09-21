Дарницький район затягнуло димом: фахівці нагадують, як рятуватися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління, - рятувальники, – ДСНС

Задимлення спостерігається через те, що вогонь зі сміттєзвалища перекинувся на торфовища

Дарницький район Києва зранку 21 вересня затягнуло димом. Люди почали скидати у соцмережі світлини задимленої вулиці і скаржитися, що важко було дихати і вночі.

В Управлінні з питань цивільного захисту КМДА повідомили, що на вул. Колекторній, що у Дарницькому районі, триває гасіння пожежі загальною площею 2000 кв. м.

«У деяких районах міста спостерігається значне задимлення, через те, що пожежа частково перекинулася на торфовища. Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки», – йдеться у повідомленні.

Фахівці нагадують, що робити у випадках задимленості:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок,

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці,

під час відкриття вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати,

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря,

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря,

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі,

якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Як повідомлялося, у Києві горить сміттєзвалище, у кількох районах – значне задимлення.