У Києві дві сестри станцювали на могилі батька-військового: їх затримала поліція (фото, відео)

Дівчата прийшли на цвинтар, щоб відвідати полеглого в Ізюмі на Харківщині тата

Поліція Києва затримала двох дівчат, довкола яких спалахнув серйозний скандал через наругу над могилами військовослужбовців на День Незалежності України. Наразі їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Після публікації відео із в соцмережах уже менш ніж за годину правопорушниць було затримано. Про це повідомила пресслужба Поліції Києва.

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Так, в одне з головних свят країни дві сестри опублікували у соціальних мережах відео, на якому вони влаштували танці на цвинтарі біля поховань військових у столиці. Орієнтування на порушниць передали всім нарядам поліції. Незабаром патрульні зупинили їх біля станції метро й доставили до Деснянського управління поліції.

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«Дві сестри прийшли на Лісовий цвинтар і вирішили в такий спосіб «вшанувати» пам’ять загиблих захисників України. Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України – наругу над могилою. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що за скоєні дії сестрам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той же строк.

Менш ніж за годину правоохоронці встановили місцеперебування дівчат та доставили до відділу поліції фото: Поліція Києва / Facebook

Після того як відео з танцями на могилі військового поширилося соціальними мережами, особисті сторінки дівчат швидко знайшли й почали писати їм у коментарях гнівні коментарі. Незабаром одна з них написала в stories у своєму Instagram вибачення за їхню з сестрою поведінку. Але що найважливіше, дівчина заявила, що вони танцювали на могилі свого батька, який був військовим та загинув в Ізюмі на Харківщині. Ці дії були виправдані такими словами: «Ми розуміємо ставлення свого загиблого батька до культури поховання, тому не побачили нічого поганого, але зараз шкодуємо».

Сестри зазначили, що вже шкодують про те, що вчинили фото: скріни з соцмереж

Нагадаємо, у Вінниці підлітки віком від 14 до 17 років заради розваги знімали ТіkТоk на кладовищі. Правоохоронці одразу зареєстрували подію та розпочали досудове розслідування.

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