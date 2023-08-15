У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)

Пам'ятник князю Володимиру Великому, який правив у Києві в 979-1015 роках, з'явився у Москві у 2016 році

До Дня української державності у столичному парку «Наталка» з’явився стенд, на якому зображений памʼятник князю Володимиру, який кілька років тому був відкритий у Москві. Про це повідомив фотограф Влад Мусієнко.

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«Симпатичний стенд до Дня української державності встановили неподалік входу в парк Наталка. Але є одне але. На стенді зображення пам’ятника князю Володимиру, який кілька років тому відкрили в Москві», – йдеться у повідомленні.

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До відома, пам'ятник князю Володимиру Великому, який правив у Києві в 979-1015 роках, з'явився у Москві у 2016 році. 17-метровий пам'ятник Володимиру виконав скульптор Салават Щербаков. Князя зображено з хрестом у руці. Позаду пам'ятника, утворюючи невелику стіну, розташовані три горельєфи з епізодами з життя Володимира.

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Тим часом, російські пропагандисти поширили у мережі ролик на тему заміни герба СРСР на тризуб на монументі «Батьківщина-мати» у Києві. Сюжет примітивного ролику полягає в тому, що гігантська рука розбила з рогатки матрьошкою (символом росіян) новий герб на щиті, а під ним знову з'явився старий герб СРСР, тобто росіяни вважають декомунізацію України марною справою. Попри це, окупантів бентежить зовнішній вигляд щита з новим гербом, якщо вони присвячують цьому стільки постів у соціальних мережах та монтують пропагандистські ролики.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».