Декомунізацію «Батьківщини-матері» завершено (фото)

1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб і встановили туди тризуб

У Києві завершили встановлення герба на щиті монумента «Батьківщини-матері». Відповідні фото опубліковано в Instagram Kyivpost.

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Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Туди вже встановили тризуб, але роботи ще тривають.

До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».

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Нещодавно на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.

Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.