Декомунізацію «Батьківщини-матері» завершено (фото)
1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб і встановили туди тризуб
У Києві завершили встановлення герба на щиті монумента «Батьківщини-матері». Відповідні фото опубліковано в Instagram Kyivpost.
Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Туди вже встановили тризуб, але роботи ще тривають.
До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».
Нещодавно на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.
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