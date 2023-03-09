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На Черкащині підлітки зняли український прапор із могили військового задля відео в TikTok

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Черкащині підлітки зняли український прапор із могили військового задля відео в TikTok
За наругу над могилою військовослужбовця відкрито кримінальне провадження
фото: Національна поліція

Підлітки публічно вибачилися за свій вчинок та встановили ще один прапор

В Уманському районі Черкаської області підлітки зняли з могили загиблого військового державний прапор, зафільмували процес та виклали в TikTok. Про це повідомили Головне управління Національної поліції в Черкаській області та Монастирищенська міська громада.

Як зазначається, правопорушниками виявилися двоє хлопців та двоє дівчат у віці 14 років. Батькам виписали адміністративні штрафи за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей.

Нацполіція відкрила кримінальну справу за статтями про наругу над могилою та держсимволами

Вони передбачають покарання у вигляді обмеження волі від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років. Розслідування справи триває.

Староста села Івахнів, де стався інцидент, Олександр Гринюк розказав «Укрінформу», що компанія підлітків захотіла зняти відео з українським прапором біля однієї зі шкіл, але їм завадив сторож.

«Спочатку спробували зняти прапор з будинку сільської ради, але він там встановлений високо – на рівні другого поверху. Тоді згадали, що на кладовищі є прапори на могилах загиблих у війні. Полізли туди, зняли й виклали все у відео. Саму могилу не чіпали», – сказав староста.

Водночас він занепокоєний, що тепер у селі підлітків «дуже сильно цькують», адже в Івахнах проживає мати загиблого воїна.

Монастирищенська міська громада відзначила, що прапор неушкоджений. Його повернули на місце. Підлітки публічно вибачилися за свій вчинок та встановили ще один прапор. 

Нагадаємо, що поліція затримала жителя Одещини, який публікував у соцмережах місця базування ЗСУ та закликав до знищення українців.

Крім того, кіберфахівці Служби безпеки заблокували 26 Telegram-каналів, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку.

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Теги: діти прапор військові поліція TikTok

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Кримінал

На Черкащині підлітки зняли український прапор із могили військового задля відео в TikTok
На Черкащині підлітки зняли український прапор із могили військового задля відео в TikTok
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