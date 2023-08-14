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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Інтерв’ю Лесі Гасиджак в Vogue. Чому взагалі виник скандал?

glavcom.ua
Леся Гасиджак в Vogue
фото: Vogue

Журналісти мають писати про реальних людей нинішнього часу

Десь рік тому я написала, що наш глянець має іти в ногу з часом і трендами і писати про реальних людей нинішнього часу.

Коли у мене є час і треба зовсім перезавантажити мізки – я люблю глянути якийсь потужний тру крайм про деталі якогось оглушливого вбиства чи пограбування. Чим більше там заплутаних доказів і аналізів ДНК – тим краще. Через таке хобі мене часто боялись потенційні кавалери і обожнював вчитель хімії))

А ще подивитись Vogue UK чи Vogue France.

І якраз наш Vogue мене сильно не влаштовував.

По-перше, крадені редакторські тексти.

По-друге, болотяна мова. Чому в невеликій Чехії був свій Vogue рідною мовою, а наш ні? І українізуватися почав з-під палки?

Третє, сто пяццот інтерв‘ю з сестрами Джарти, Сантою Дімопулос і ще якимись діджейками Настями в купі зі спеціалістами з етикету, які на півшпальти розповідали про своїх батьків-КГБістів – це не про моду і стиль, це про херню.

Рівень наших нуворишів із реально світовими зірками був очевидний.

Якось у нашому виданні була рубрика, що у сумці одної баришні, про яку вперто ходили злі чутки, що вона була коханкою Юри Єнакієвського. Півсумки всякої фігні і якісь масажери для всього тіла. При чому сама героїня була обвішана як ялинка золотом і діамантами.

Десь у той період британський Vogue випустив серію «Що у сумці Анджеліни Джолі?». Секс-символ сучасності сиділа на газоні власного дому у білій футболці, чорних штанях. І за дві хвилини з жартами показала, що у сумці в неї гаманець, таблетка від головного болю та шоколадна цукерка. Сама сумка-ридикюль Celine то справді сумка Джолі, а не щось напоказ. Саме з тою торбою актрису фотографували на вулиці мільйон разів.

Тому, я вважаю нереальним прогресом те, що наш Vogue почав писати і знімати реальних жінок, а не якихось тусовщиць і подружок якихось опегешникиків. І ще і тему Голодомору вписали в гламурний контекст. Враховуючи, що там кілька років тому на повному серйозі брали інтерв’ю у Сергія Полуніна і подавали його читачкам у якості преміум-самця, то зрушення є. І вони колосальні.

ПС: Розшифрую, хто такий Сергій Полунін. Уродженець Херсона. Дуже талановитий танцівник, який в 19 років отримав запрошення у Королівський балет Лондона. Але далі чувак захопився шкідливими звичками, проявилась його ватна натура – і в підсумку треш. Набив тату із фейсом Путіна на торсі і взяв паспорт РФ. Зараз працює в окупованому Севастополі, що після Лондону – падіння на дно дна.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці скандал Vogue

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