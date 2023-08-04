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Депутатка Безугла побувала на «смітнику історії» і показала фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Депутатка Безугла побувала на «смітнику історії» і показала фото
1 серпня у Києві завершили демонтаж герба СРСР на монументі «Батьківщини-матері»
фото: Мар’яна Безугла / Facebook

Замість герба СРСР встановлять український тризуб

Народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла побувала біля знятого з «Батьківщини-матері» радянського герба. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«На смітник історії», – підписала вона фото.

Депутатка Безугла побувала на «смітнику історії» і показала фото фото 1

Нагадаємо, замість герба СРСР встановлять український тризуб. Міністерство культури та інформаційної політики повідомляло, що процес завершать до Дня незалежності, 24 серпня.

Сталь, надана металургійним комбінатом «Запоріжсталь», для виготовлення тризуба на щит «Батьківщині-матері» не відповідає технічним вимогам. До слова, «Запоріжсталь» не згодна з повідомленням Мінкульту про невідповідність якості сталі для виготовлення тризуба. Комбінат назвав заяву упередженими та безпідставними претензії.

Як повідомлялося, група Метінвест безкоштовно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба на щиті монумента «Батьківщина-Мати», який найближчим часом замінить герб СРСР. 

До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати». 

Теги: Київ Батьківщина монумент

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