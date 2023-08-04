Депутатка Безугла побувала на «смітнику історії» і показала фото

1 серпня у Києві завершили демонтаж герба СРСР на монументі «Батьківщини-матері»

Замість герба СРСР встановлять український тризуб

Народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла побувала біля знятого з «Батьківщини-матері» радянського герба. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

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«На смітник історії», – підписала вона фото.

Нагадаємо, замість герба СРСР встановлять український тризуб. Міністерство культури та інформаційної політики повідомляло, що процес завершать до Дня незалежності, 24 серпня.

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Сталь, надана металургійним комбінатом «Запоріжсталь», для виготовлення тризуба на щит «Батьківщині-матері» не відповідає технічним вимогам. До слова, «Запоріжсталь» не згодна з повідомленням Мінкульту про невідповідність якості сталі для виготовлення тризуба. Комбінат назвав заяву упередженими та безпідставними претензії.

Як повідомлялося, група Метінвест безкоштовно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба на щиті монумента «Батьківщина-Мати», який найближчим часом замінить герб СРСР.

До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».