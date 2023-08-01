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У Чернівцях водій тікав від патрульних та врізався у будівлю (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Чернівцях водій тікав від патрульних та врізався у будівлю (відео)
Правоохоронці побачили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, проте він відмовився проходити перевірку на Драгері
скріншот відео

Після того, як водій врізався у будівлю, він намагався швидко втекти від правоохоронців

30 липня на вулицях Чернівців близько 4-ї години ранку екіпаж патрульних поліцейських помітив автомобіль BMW. За допомогою проблискових маячків та звукового сигналу патрульні подали водію вимогу про зупинку, однак він проігнорував його пришвидшився та продовжив рух. Про це повідомляє патрульна поліція Чернівецької області.

Згодом водій не впорався з керуванням та в'їхав у будівлю, в результаті зіткнення транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Водія це не зупинило і він намагався залишити місце події, через що був затриманий.

Під час спілкування патрульні помітили, що у керманича присутні характерні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння водій відмовився.

На 19-річного юнака патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння), ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів), ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Нагадаємо, що 27 липня в Бориспільському районі Києва сталася аварія, внаслідок якої постраждали дев'ятеро людей. Тоді легковик влетів в автобус.

Теги: Чернівці водій автомобіль поліція

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